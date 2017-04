Top con giáp vận may phừng phừng trong 60 ngày tới

Vận may của con người theo vòng tuần hoàn chứ không phải vĩnh hằng bất biến. Theo dự đoán vận thế con giáp được đăng tải trên trang mạng Sohu (Trung Quốc), những con giáp sau sẽ liên tiếp gặp may trong vòng 60 ngày tới Tuổi Hợi: Trong vòng 60 ngày tới, người tuổi Hợi được sao “Thái Dương” và sao “ Quốc Ấn” soi chiếu nên mọi mặt trong cuộc sống đều hết sức thuận lợi. Đặc biệt sự nghiệp của người tuổi Hợi trong hai tháng tới vô cùng sáng lạn, được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao nên tiền đồ vô cùng rộng mở. Ngoài ra cuộc sống gia đình cũng vô cùng hạnh phúc. Có thể coi là “Song hỷ lâm môn”. Tuổi Mùi: Trong vòng 60 ngày tới, người tuổi Mùi được sao “Thiên ất quý nhân” và sao “Nguyệt Đức quý nhân” soi chiếu, nên vận thế vô cùng hưng vượng. Người tuổi Mùi trong hai tháng tới không những kinh doanh thu lợi lớn, mà cuộc sống gia đình vô cùng mỹ mãn, vợ chồng hòa hợp yêu thương. Chinh vì vậy những người tuổi Mùi cần biết nắm bắt lấy cơ hội tốt đẹp đang ở trước mắt. Tuổi Mão: Trong vòng hai tháng tới , vận thế của người tuổi Mão có sự chuyển biến mạnh mẽ, do được sao “Ngọc Đường” và “Thái Cực” soi chiếu nên tài vận rất vượng phát, đặc biệt không cần bỏ ra nhiều công sức mà tiền bạc vẫn tới tấp chảy vào túi. Người tuổi Mùi nếu nắm bắt được cơ hội tốt này thì tài vận, sự nghiệp, gia đạo những tháng còn lại trong năm sẽ vô cùng thuận lợi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội trung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)

