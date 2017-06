Top con giáp sinh ra đã được Bồ Tát phù hộ trọn đời

Có câu “thiện lai thiện báo”, những người lương thiện hay giúp đỡ mọi người chắc chắn khi gặp khó khăn ắt sẽ có người giúp đỡ, chuyển hung thành cát. Sau đây là ba con giáp bẩm sinh đã có tính cách nhân từ, lương thiện nên được Bồ Tát phù hộ, cả đời may mắn, bình an. Ảnh: kienthuc.net.vn. Tuổi Mão: Người tuổi Mão lương thiện, ôn hòa, thật tâm thật lòng đối đãi với người khác. Họ làm bất cứ việc gì đều suy nghĩ cho mọi người xung quanh, là một người tâm địa tốt lành. Ảnh: baomoi.com. Do là người tốt bụng, cởi mở nên người tuổi Mão có rất nhiều mối nhân duyên, mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Họ luôn được quý nhân giúp đỡ trong công việc, hơn nữa lại được đức Bồ Tát phù hộ nên người tuổi Mão có sức khỏe dồi dào, ít bệnh tật, mọi việc luôn thuận buồm xuôi gió và được hưởng một cuộc sống giàu sang, phú quý. Ảnh: tinhdauoaihuong.com. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất trung thực, lương thiện. Họ bẩm sinh đã thích giúp đỡ người khác, luôn hết mình vì bạn bè. Ảnh: myidol.com.vn. Vì là người trọng nghĩa khí nên họ có rất nhiều bạn bè và các mối nhân duyên của họ cũng rất tốt đẹp, chính vì thế vận quý nhân của họ rất tốt, cả đời luôn được quý nhân phù trợ, sự nghiệp và tài vận vô cùng hanh thông. Ảnh: soha.vn. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi bẩm sinh đã là người lương thiện, tốt bụng hơn nữa lại rất nhiệt tình, lịch sự. Họ rất có trách nhiệm với gia đình, là mẫu người tốt điển hình. Ảnh: danhngoncuocsong.net. Người tuổi Mùi được đức Bồ Tát phù hộ, người thân giúp đỡ nên luôn gặp may mắn trong sự nghiệp. Ngoài ra vì được thần tài soi chiếu nên cả đời họ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, cả đời sống trong cảnh sung túc, giàu sang. Ảnh: vforum.vn. (Bài viết chỉ mang tính minh họa, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

