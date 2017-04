Top con giáp không thăng quan cũng phát tài trong tháng 4/2017

Mỗi tháng vận thế của mỗi người đều có sự biến đổi, theo dự đoán tháng 4/2017 được đăng tải trên trang Sohu ( Trung Quốc) thì những người thuộc con giáp sau không những sự nghiệp vượng phát mà tài vận cũng vô cùng sáng sủa. Dù bước vào tháng 4/2017, người tuổi Tý vô cùng bận rộn, nhưng áp lực đã giảm đi rất nhiều so với tháng trước, các mối quan hệ với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng được cải thiện đáng kể, đặc biệt họ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Tài vận của người tuổi Tý tháng 4/2017 cũng có chuyển biến tốt. Dù tháng Thìn là “Mộc” nhưng do có “Tốn Quái” nên tài vận không bị ảnh hưởng, ngoài ra do có sức mạnh của “Thái Tuế Kim Dậu” nên tháng này người tuổi Tý sẽ có thêm nhiều khoản thu phụ. Tháng này, người tuổi Tý thích hợp bỏ tiền ra đầu tư nhưng nên đầu tư hợp lý chớ quá đà nếu không sẽ hao tài tốn của. Tuổi Sửu: Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tháng 4 có chuyển biến rõ rệt, công việc ổn định, được quý nhân giúp đỡ. Vì tháng Thìn tương hợp với thái tuế “Dậu” nên trong tháng 4 này, người tuổi Sửu không có bất cứ biến động nào trong công việc. Đối với người tuổi Sửu tháng này thích hợp cho việc cầu tài, vì tương hợp “Thìn Dậu” đã hóa giải tương xung “Mão Dậu” tháng trước nên người tuổi Sửu sẽ có nguồn thu ổn định. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp và tài vận của người tuổi Ngọ trong tháng 4/2017 vô cùng thuận lợi, đặc biệt là sự nghiệp. Tháng này chỉ cần biết nắm bắt, vô số cơ hội thăng tiến sẽ đến với người Tuổi Ngọ. Ngoài ra, vì có sao Thiên Đức soi chiếu nên người tuổi Ngọ luôn được người xung quanh giúp đỡ, đánh giá tốt vì thế các mối quan hệ không ngừng được mở rộng giúp cho công việc đã thăng tiến lại càng thăng tiến hơn. Tuổi Thân: Bước vào tháng 4, người tuổi Thân vô cùng may mắn bởi cả sự nghiệp lẫn tài vận đều vượng phát. Đặc biệt, tháng này người tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ, nếu họ hợp tác với người tuổi Tý thì công việc sẽ vô cùng suôn sẻ, làm một thu hai. Nếu trong tháng này người tuổi Thân biết đầu tư một cách hợp lý thì sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ nhưng cần biết tiết chế nếu không sẽ thu được kết quả ngược lại. Tuổi Tuất: Trong tháng 4, sự nghiệp của người tuổi Tuất bắt đầu khởi sắc, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ. Tài vận của người tuổi Tuất trong tháng này cũng vô cùng sáng sủa, có thể tham gia đầu tư để tăng thêm thu nhập. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi cuối cùng cũng thể thở phào nhẹ nhõm vì trong tháng 4 sự nghiệp của họ sẽ có sự chuyển biến, những khó khăn trước đây đều được giải quyết ổn thỏa, những cơ hội mới sẽ liên tiếp đến với họ. Ngoài ra, trong tháng 4 này người tuổi Hợi có cơ hội được tăng lương hoặc được nhận số tiền thưởng không nhỏ. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

