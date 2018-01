Top con giáp hết sức cẩn thận, đề phòng tai nạn giao thông 2018

Vận sức khỏe 2018 cho 12 con giáp: Tuổi Tý: Năm 2018, tuổi Tý có thể gặp phải Thủy Hiểm vì thế những việc gì liên đến nước cần thận trọng. Ngoài ra, cần phải đề phòng họa huyết quang, chú ý an toàn giao thông. Tuổi Sửu: Năm 2018, cần chăm sóc đến dạ dày, đặc biệt những người bận rộn, ăn uống thiếu khoa học sẽ có hại lớn với dạ dày. Ngoài ra cần chăm sóc sức khỏe, chú ý đề phòng chảy máu, xây xước. Tuổi Dần: Sức khỏe năm nay của bạn tương đối tốt, không có vấn đề gì lớn phải lo. Chủ yếu chỉ cần ăn ngủ điều độ, tránh thức khuya, hạn chế bia rượu và đừng để bản thân áp lực là được. Tuổi Mão: Tài vận vô cùng vượng phát nhưng bạn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về sức khỏe. Đầu tiên cần phải đề phòng bệnh cũ tái phát, chú ý chăm sóc sức khỏe đường hô hấp. Ngoài ra, cần phải chú ý vấn đề ăn uống, ăn uống điều độ đúng giờ, ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng, chăm chỉ vận động để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.Tuổi Thìn: Chịu áp lực từ Thái Tuế vì thế mà sức khỏe không được lạc quan. Bạn cần phải chú ý đến sức khỏe của ngũ tạng. Ngoài ra, đi lại cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Tuổi Tỵ: Dễ gặp phải nhiều chuyện phiền phức trong năm 2018, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe. Trong năm nay, có thể tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều bệnh cũ thi nhau tái phát, vì thế cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tuổi Ngọ: Chú ý an toàn giao thông chính là vấn đề quan trọng nhất về sức khỏe mà bạn cần phải qua tâm nhất. Rất dễ có họa từ trên trời rơi xuống vì thế ra khỏi nhà luôn phải cẩn thận. Khi sức khỏe không cho phép tốt nhất không tự điều khiển phương tiện giao thông. Tuổi Mùi: Cũng như tuổi Ngọ, tuổi Mùi cần phải đề phòng nguy hiểm đến với bản thân, đặc biệt là an toàn giao thông. Ngoài ra, tuổi Mùi cần phải quan tâm đến sức khỏe của đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh. Đặc biệt năm nay áp lực tinh thần tương đối lớn, vì thế cần phải tìm cách giải tỏa. Tuổi Thân: Năm 2018, dễ có tai bay vạ gió đến với bạn, vì thế cần phải luôn chú ý bảo vệ bản thân. Ngoài ra cần học cách kiềm chế và điều tiết cảm xúc, đừng quá lo nghĩ nhiều mà tự gây hại cho bản thân. Tuổi Dậu: Mặc dù đã quan năm bản mệnh nhưng năm 2018 vận thế của tuổi Dậu vẫn phạm Thái Tuế. Sức khỏe cần chú ý ăn uống để đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt là mặt tinh thần không nên quá căng thẳng sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Các bạn nữ cần chú ý bệnh phụ khoa. Tuổi Tuất: Đây là năm bản mệnh của bạn đương nhiên vận thế khó tránh bị ảnh hưởng. Trong năm 2018, chỉ cần bạn cảm nhận thấy sức khỏe có vấn đề cần phải đi thăm khám ngay. Ngoài ra cần đề phòng bệnh cũ tái phát, đặc biệt là bệnh dạ dày. Tuổi Hợi: Sức khỏe năm 2018 của bạn tương đối bình ổn, không có vấn đề gì phải lo lắng. Tuy nhiên không được chủ quan, coi thường, vẫn phải thường xuyên chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).



Mời độc giả xem video Dự đoán tử vi tuần mới từ 8 -14/01/2018 của 12 con giáp (Nguồn: Youtube/Online Tử vi).

