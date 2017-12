Top con giáp được thăng chức tăng lương, công việc suôn sẻ cả năm 2018

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ sẽ là người may mắn nhất khi đứng đầu danh sách những con giáp cơ hội được thăng chức, tăng lương. Sang năm 2018, sự nghiệp của tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi do gặp được Tam hợp quý nhân. Mọi việc đều suôn sẻ, khó khăn luôn có người giúp đỡ. Ngoài ra, còn có Tướng Quân nhập mệnh, quan lộ thênh thang, rộng mở, có nhiều cơ hội được đề bạt, thăng chức, tay nắm binh quyền, thậm chí có người được nắm đại binh quyền. Nhờ quyền lực của Tướng Tinh, có uy với cấp dưới, có chứ tín với cấp trên, lộc vận hanh thông, lương bổng cũng không ngừng gia tăng. Tiếp theo là tuổi Dần: Năm Mậu Tuất sang cũng mang theo vận may và tài lộc đến cho tuổi Dần. Con đường sự nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng. Do tài năng có thể sinh quan, tài vượng, quan tinh cũng vượng có lợi cho cầu quan cầu chức, thăng quan tiến chức, làm việc gì cũng có quý nhân đồng hành. Đây là thời cơ tốt vì thế tuổi Dần cần phải nắm vững lấy cơ hội, chăm chỉ, nghiêm túc, tích cực, chủ động hơn. Tuy nhiên do có hung tinh Quan Phù chiếu mệnh nên nhất định luôn có tiểu nhân tìm cách hãm hại, vì thế luôn phải thận trọng trong mọi lời nói và hành động của mình. Tuy nhiên do có hung tinh Quan Phù chiếu mệnh nên nhất định luôn có tiểu nhân tìm cách hãm hại, vì thế luôn phải thận trọng trong mọi lời nói và hành động của mình. Năm 2018 nguồn Chính Tài rất ổn định, chỉ cần chăm chỉ làm việc, tích cực chủ động trong công việc sẽ có được nhiều thành công lớn. Tuy nhiên, do có sự cản trở của hung tinh Thất Xích nên cũng sẽ có không ít khó khăn trở ngại xuất hiện, chỉ cần phải bình tĩnh, lạc quan và tích cực đối mặt mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Đứng cuối trong danh sách này là tuổi Tý. Năm 2018 cũng là một năm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp đối với con giáp này. Một mặt tuổi Tý có được cát tinh Bát Tọa nhập mệnh, sự nghiêp có quý nhân che chở, vừa có danh vừa có uy. Cơ hội đến rất nhiều chỉ cần bạn chăm chỉ, tích cực sẽ biến được cơ hội thành thành quả. Mặt khác, năm Mậu Tuất, Thủy của tuổi Tý sẽ hợp với Thổ của năm Tuất, vì thế Chính Tài vô cùng vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "Top con giáp ghen tuông mù quáng ngút trời". (Nguồn: Artwork/Youtube).

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ sẽ là người may mắn nhất khi đứng đầu danh sách những con giáp cơ hội được thăng chức, tăng lương. Sang năm 2018, sự nghiệp của tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi do gặp được Tam hợp quý nhân. Mọi việc đều suôn sẻ, khó khăn luôn có người giúp đỡ. Ngoài ra, còn có Tướng Quân nhập mệnh, quan lộ thênh thang, rộng mở, có nhiều cơ hội được đề bạt, thăng chức, tay nắm binh quyền, thậm chí có người được nắm đại binh quyền. Nhờ quyền lực của Tướng Tinh, có uy với cấp dưới, có chứ tín với cấp trên, lộc vận hanh thông, lương bổng cũng không ngừng gia tăng. Tiếp theo là tuổi Dần: Năm Mậu Tuất sang cũng mang theo vận may và tài lộc đến cho tuổi Dần . Con đường sự nghiệp có nhiều cơ hội mở rộng. Do tài năng có thể sinh quan, tài vượng, quan tinh cũng vượng có lợi cho cầu quan cầu chức, thăng quan tiến chức, làm việc gì cũng có quý nhân đồng hành. Đây là thời cơ tốt vì thế tuổi Dần cần phải nắm vững lấy cơ hội, chăm chỉ, nghiêm túc, tích cực, chủ động hơn. Tuy nhiên do có hung tinh Quan Phù chiếu mệnh nên nhất định luôn có tiểu nhân tìm cách hãm hại, vì thế luôn phải thận trọng trong mọi lời nói và hành động của mình. Tuy nhiên do có hung tinh Quan Phù chiếu mệnh nên nhất định luôn có tiểu nhân tìm cách hãm hại, vì thế luôn phải thận trọng trong mọi lời nói và hành động của mình. Năm 2018 nguồn Chính Tài rất ổn định, chỉ cần chăm chỉ làm việc, tích cực chủ động trong công việc sẽ có được nhiều thành công lớn. Tuy nhiên, do có sự cản trở của hung tinh Thất Xích nên cũng sẽ có không ít khó khăn trở ngại xuất hiện, chỉ cần phải bình tĩnh, lạc quan và tích cực đối mặt mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Đứng cuối trong danh sách này là tuổi Tý. Năm 2018 cũng là một năm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp đối với con giáp này. Một mặt tuổi Tý có được cát tinh Bát Tọa nhập mệnh, sự nghiêp có quý nhân che chở, vừa có danh vừa có uy. Cơ hội đến rất nhiều chỉ cần bạn chăm chỉ, tích cực sẽ biến được cơ hội thành thành quả. Mặt khác, năm Mậu Tuất, Thủy của tuổi Tý sẽ hợp với Thổ của năm Tuất, vì thế Chính Tài vô cùng vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "Top con giáp ghen tuông mù quáng ngút trời". (Nguồn: Artwork/Youtube).