Top con giáp coi chừng sạch bách cửa nhà sau Tết Đinh Dậu

Tuổi Tý: Theo vận mệnh của 12 con giáp năm 2017, tuổi Tý cần đề phòng phá tài vì chi tiêu quá nhiều. Gặp năm tương phá, vận thế tổng thể cả năm sa sút. Cả năm thường xuyên phải đối mặt với khó khăn tài chính vì kiếm tiền khó khăn nhưng lại có quá nhiều khoản phải chi tiêu. Trong nhà cũng sẽ phải thay một số đồ gia dụng mới nên ngốn của bạn một khoản tiền không nhỏ. Cố gắng hạn chế chi tiêu những khoản không cần thiết, xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh bị động. Tuổi Mão: Do gặp năm Đinh Dậu tương xung, so với vận thế trong 12 con giáp, vận thế của bạn sẽ gặp khó khăn nhất định, mưu sự khó thành, tiền kiếm không đủ tiêu. Tài vận không tốt đừng thấy người khác kiếm được tiền mà nổi lòng tham đầu tư mạo hiểm. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến tài vận của bản thân mà còn có nguy cơ phá tài lớn. Tuổi Tỵ: Kiếm không đủ bù thất thoát: Tuy vận sự nghiệp rất vượng nhưng tiền tích lũy của con giáp này không được đáng là bao do đầu tư thua lỗ gây ra. Khi tài chính yếu kém sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều mặt. Vì thế không được tham vọng quá lớn, không nên đầu tư mạo hiểm cũng không nên chi tiêu quá nhiều. Tuổi Ngọ: Năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn đến với bạn, thường xuyên phải giật gấu vá vai. Không phải tài vận của bạn không tốt mà do tham vọng quá lớn thường đầu tư mạo hiểm nên gánh chịu tổn thất lớn. Nếu không tìm được hướng đầu tư lâu dài ổn định tốt nhất không nên đầu tư, vận thế không tốt nên an phận thủ thường, tập trung tâm trí vào công việc chính. Tuổi Tuất: Các nguồn thu nhập chính năm nay không cao, chi tiêu quá lớn khiến tiền nong thường xuyên thiếu hụt. Thêm nữa bản tính hào phóng, thường xuyên gặp gỡ bạn bè nhưng lại luôn giành phần thanh toán nên tiền vào tay chả mấy lại hết. Sĩ diện tuy rất quan trọng nhưng việc đảm bảo sự ổn định cuộc sống hàng ngày cũng rất quan trọng nên chi tiêu cần phải có kế hoạch và biết tiết chế. May mắn thay các khoản tài lộc năm nay vẫn tương đối tốt nên cũng bù đắp được phần nào. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

