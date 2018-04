Tìm ra danh tính thủy thủ Mỹ chết trong trận Trân Châu Cảng

Người thủy thủ chết trong trận Trân Châu Cảng 77 năm trước được các chuyên gia xác định danh tính mới đây là Glenn Tipton. Tipton đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ trên chiến hạm USS Oklahoma tại Trân Châu Cảng năm 1941. Khi ấy, tàu USS Oklahoma là một trong những chiến hạm của Mỹ bị đánh chìm do Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941. Chiến hạm Mỹ USS Oklahoma bị lật ngửa bên bến cảng sau khi bị máy bay của Nhật Bản oanh tạc. Hậu quả là hơn 400 người trên chiến hạm USS Oklahoma thiệt mạng, bao gồm cả Glenn Tipton. Các chuyên gia, nhà khoa học Mỹ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm thi hài những thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong trận Trân Châu Cảng cũng như xác định danh tính của họ để đưa về cho gia đình. Glenn Tipton, đến từ Arkansas, đã được các chuyên gia xác định danh tính sau khi hài cốt của ông được tìm thấy rồi đem kiểm tra với mẫu ADN mà gia đình ông cung cấp cho Hải quân Mỹ. Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện các kiểm tra, giới chuyên gia xác nhận đã tìm thấy hài cốt của Glenn Tipton. Do vậy, giới chức trách sẽ tổ chức buổi tang lễ để vinh danh thủy thủ Glenn Tipton trước khi thi hài ông được đem chôn cất. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh tàu sân bay Mỹ cập cảng Đà Nẵng (nguồn: VTC Now)

