Tiết lộ số phận những người sống sót sau thảm kịch Titanic

Hai anh em Michel Navratil (3 tuổi) và Edmond Navratil (2 tuổi) là hai trong số các nạn nhân may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Titanic huyền thoại gây chấn động thế giới năm 1912. Vào thời điểm gặp nạn, hai anh trên đi cùng cha - ông Michel. Ông là một thợ may người Slovakia sống ở Nice, Pháp đang ly thân với vợ và 2 người con sống cùng mẹ. Vào dịp lễ Phục Sinh, hai con được đưa tới thăm bố và bị chính người cha dàn dựng chuyện bắt cóc để đưa chúng tới Mỹ. Khi ấy, ông Michel đặt 3 vé hạng sang trên tàu Titanic dưới tên giả là người đàn ông góa vợ Hoffman cùng hai con Louis và Lolo, tới Mỹ nhằm bắt đầu cuộc sống mới. Khi tàu Titanic bắt đầu chìm từ từ xuống đáy biển, ông Michel đã gửi hai con lên xuồng cứu sinh nên hai cậu bé may mắn thoát chết. Khi được đưa lên bờ, Michel Navratil và Edmond Navratil còn quá nhỏ và người cha đã mất nên người ta không thể nhanh chóng đưa các em trở về với gia đình. Phải đến giữa tháng 5/1912, mẹ của 2 em mới biết tin và đến nhận lại con. Về sau, cậu bé Michel năm nào trở thành giáo sư tâm lý và kết hôn với người bạn học. Ông sống phần đời còn lại ở Montpellier, Pháp và qua đời ở tuổi 92. Trong khi đó, người em Edmond trở thành một kiến trúc sư trước khi gia nhập quân đội Pháp trong Chiến tranh thế giới 2. Ông qua đời năm 43 tuổi. Richard Norris Williams, tay vợt tennis gốc Thụy Sĩ nổi tiếng của làng thể thao Mỹ đã may mắn thoát chết khi tàu Titanic chìm. Trong chuyến hải hành định mệnh đó, ông Richard đi cùng cha tới Mỹ để chuẩn bị cho việc thi đấu trong đội tennis của ĐH Harvard tại giải Ivy League. Khi tàu đâm vào tảng băng trôi và chìm, tay vợt Richard đã bám vào phao cứu sinh với hy vọng sẽ sống sót. Ông bị thương ở chân, gần như mất cảm giác vì tê cóng nhưng cha của ông bị chiếc chân vịt khổng lồ nghiền nát khi nhảy xuống nước. Ông Richard cố gắng hồi phục sức khỏe sau thảm kịch chìm tàu Titanic. Vài tháng sau khi gặp nạn, tay vợt này đoạt danh hiệu đôi nam US Nationals cũng như nhiều giải thưởng khác ở các giải Grand Slam. Vào năm 1968, ông qua đời khi 77 tuổi.

