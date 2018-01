Tiết lộ bất ngờ về giấc mơ của con người

Kết quả nghiên cứu chỉ ra hầu hết mỗi người có từ 4 - 6 giấc mơ mỗi đêm. Tuy nhiên, đa số sẽ quên hết bản thân đã nằm mơ thấy điều gì. Một số ít trường hợp có những giấc mơ tiên tri - tức nhìn thấy những điều sẽ xảy ra trong tương lai như thảm họa thiên nhiên: động đất, bão lũ hay khủng bố... Giấc ngủ xảy ra trong từng chu kỳ từ 90 - 110 phút và được chia thành giai đoạn đầu của giấc ngủ và giai đoạn sau của giấc ngủ. Trong đó, hầu hết các giấc mơ xảy ra trong giai đoạn ngủ REM. Khi ấy, mắt của bạn có thể cử động, nhịp thở và huyết áp tăng. Những cơn ác mộng, mộng du, thậm chí là một số trẻ em thường đái dầm diễn ra trong giai đoạn đầu giấc ngủ. Người khiếm thị cũng nằm mơ như bao người bình thường. Tuy nhiên giấc mơ của họ chủ yếu liên quan đến thị giác. Một số người đã nằm mơ về những sáng chế mà họ sẽ tạo ra trong tương lai. Một số phát minh được ra đời theo cách này có thể kể đến như máy may, máy phát điện xoay chiều, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học... Nghiên cứu cũng chỉ ra người khiếm thị gặp ác mộng nhiều hơn so với người bình thường. Đa số giấc mơ có những cảm xúc tiêu cực. Khi đó, người nằm mơ thường cảm thấy sợ hãi, tức giận và lo lắng hơn là những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ của nam giới có xu hướng bạo lực và ít nhân vật hơn so với phụ nữ. Khi mơ những giấc mơ ám ảnh như nhìn thấy người chết, gặp quái vật, bị rượt đuổi... các chuyên gia cho rằng bạn gặp phải một số vấn đề nan giải hoặc có những thay đổi lớn trong cuộc sống. Mời quý độc giả xem video: 9 giấc mơ báo hiệu điềm gở nhất định bạn phải biết (nguồn: Youtube/Những điều cấm kỵ).

