Tiệc Giáng sinh ít biết của trùm phát xít Hitter

Vào ngày 18/12/1941, trùm phát xít Hitler mở tiệc Giáng sinh cho các quan chức cấp cao, tướng tá của Đức quốc xã ở Munich. Hugo Jaeger - nhiếp ảnh gia cá nhân của Hitler - đã chụp được những bức ảnh đắt giá này. Rất đông tướng tá của Đức quốc xã tham dự tiệc Giáng sinh do Hitler tổ chức. Các tướng tá phát xít Đức trong bữa tiệc Giáng sinh do Hitler tổ chức được trang trí lộng lẫy. Quốc trưởng Đức Quốc xã Adolf Hitler, ngồi giữa, trong tiệc Noel năm 1941. Tướng tá của Đức Quốc xã đông nghịt trong bữa tiệc Giáng sinh năm 1941. Bữa tiệc Noel này được tổ chức chưa đầy 2 tuần trước khi phát xít Đức thực hiện vụ tàn sát người Do Thái đẫm máu ở trại tập trung Chelmno, Ba Lan. Mời quý độc giả xem video Đón không khí Giáng sinh Đức giữa lòng Hà Nội (nguồn: Vietnamnet).

Vào ngày 18/12/1941, trùm phát xít Hitler mở tiệc Giáng sinh cho các quan chức cấp cao, tướng tá của Đức quốc xã ở Munich. Hugo Jaeger - nhiếp ảnh gia cá nhân của Hitler - đã chụp được những bức ảnh đắt giá này. Rất đông tướng tá của Đức quốc xã tham dự tiệc Giáng sinh do Hitler tổ chức. Các tướng tá phát xít Đức trong bữa tiệc Giáng sinh do Hitler tổ chức được trang trí lộng lẫy. Quốc trưởng Đức Quốc xã Adolf Hitler, ngồi giữa, trong tiệc Noel năm 1941. Tướng tá của Đức Quốc xã đông nghịt trong bữa tiệc Giáng sinh năm 1941. Bữa tiệc Noel này được tổ chức chưa đầy 2 tuần trước khi phát xít Đức thực hiện vụ tàn sát người Do Thái đẫm máu ở trại tập trung Chelmno, Ba Lan. Mời quý độc giả xem video Đón không khí Giáng sinh Đức giữa lòng Hà Nội (nguồn: Vietnamnet).