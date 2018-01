Sự thật rùng rợn về nô lệ ở Hy Lạp thời cổ đại

Những người giàu có, quyền cao chức trọng ở Hy Lạp thời cổ đại thường sở hữu không ít nô lệ. Thậm chí, người Hy Lạp cổ đại còn quan niệm người nào sở hữu càng nhiều nô lệ thì càng chứng tỏ người đó giàu có, có địa vị như thế nào trong xã hội. Nhiều người trở thành nô lệ do bị bắt làm tù binh trong các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. Một số người bị bắt cóc và đem bán làm nô lệ cho những gia đình giàu có. Nhiều nô lệ ở Hy Lạp cổ đại phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt như khai thác mỏ. Không ít nô lệ thường xuyên bị đánh đập trong quá trình làm việc tại các khu mỏ. Thêm nữa, do đặc thù công việc nên phần lớn thời gian trong ngày họ ở dưới lòng đất và sống trong bóng tối. Nô lệ cũng thường xuyên ăn không đủ no, rơi vào tình trạng đói khát. Không ít người chết vì đói khát, suy dinh dưỡng. Nô lệ làm việc quần quật suốt ngày nhưng chỉ được trả công rất nhỏ. Đa số của cải mà họ làm ra đều thuộc về người chủ. Vào thời cổ đại, người chủ có thể đánh đập, thậm chí là giết chết nô lệ của mình mà không phải đối mặt với phiên tòa xét xử nào. Tuy nhiên, nếu nô lệ dám bỏ trốn hay đánh chủ nhân thì sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt, thậm chí là phải trả giá bằng mạng sống. Mời quý độc giả xem video Cuộc sống như hàng nghìn năm trước của nô lệ trong thế kỷ 21 (nguồn: Vietnamnet)

Những người giàu có, quyền cao chức trọng ở Hy Lạp thời cổ đại thường sở hữu không ít nô lệ. Thậm chí, người Hy Lạp cổ đại còn quan niệm người nào sở hữu càng nhiều nô lệ thì càng chứng tỏ người đó giàu có, có địa vị như thế nào trong xã hội. Nhiều người trở thành nô lệ do bị bắt làm tù binh trong các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. Một số người bị bắt cóc và đem bán làm nô lệ cho những gia đình giàu có. Nhiều nô lệ ở Hy Lạp cổ đại phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt như khai thác mỏ. Không ít nô lệ thường xuyên bị đánh đập trong quá trình làm việc tại các khu mỏ. Thêm nữa, do đặc thù công việc nên phần lớn thời gian trong ngày họ ở dưới lòng đất và sống trong bóng tối. Nô lệ cũng thường xuyên ăn không đủ no, rơi vào tình trạng đói khát. Không ít người chết vì đói khát, suy dinh dưỡng. Nô lệ làm việc quần quật suốt ngày nhưng chỉ được trả công rất nhỏ. Đa số của cải mà họ làm ra đều thuộc về người chủ. Vào thời cổ đại, người chủ có thể đánh đập, thậm chí là giết chết nô lệ của mình mà không phải đối mặt với phiên tòa xét xử nào. Tuy nhiên, nếu nô lệ dám bỏ trốn hay đánh chủ nhân thì sẽ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt, thậm chí là phải trả giá bằng mạng sống. Mời quý độc giả xem video Cuộc sống như hàng nghìn năm trước của nô lệ trong thế kỷ 21 (nguồn: Vietnamnet)