Sự thật bất ngờ bên trong nơi Chúa Jesus chào đời

Nhà thờ Giáng sinh (Church of the Nativity) ở Bethlehem, phía nam thành phố Jerusalem, Palestine được các tín đồ Kitô hữu tôn kính bởi đây là nơi Chúa Jesus chào đời. Hàng năm, cứ vào dịp Giáng sinh, rất nhiều người đến Nhà thờ Giáng sinh - một trong ba nhà thờ được xây dựng tại Palestine dưới thời trị vì của Hoàng đế thứ 57 của Đế chế La Mã cổ đại theo Kitô giáo Constantine (285 - 337 sau Công nguyên). Trong ảnh là ngôi sao bằng bạc 14 cánh tương ứng với 14 chấm tròn được “dát” lên nền đá cẩm thạch của nhà thờ nhằm đánh dấu hang động nơi Chúa ra đời, phía bên dưới Nhà thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Vào thế kỷ 6, Nhà thờ Giáng sinh được xây dựng lại sau khi bị hỏa hoạn thiêu rụi. Hiện Nhà thờ Giáng sinh được xem là một trong những địa điểm linh thiêng nhất thế giới của các tín đồ Kitô hữu trên thế giới. Đây cũng là một trong những nhà thờ cổ nhất thế giới còn sử dụng đến ngày nay. Vào năm 2012, Nhà thờ Giáng sinh (Church of the Nativity) tại Bethlehem được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Gần 1.000 năm trước khi Chúa Jesus ra đời, Bethlehem là thành phố của vua David. Ngày nay, Bethlehem là một thành phố của Palestine với đa số là người Hồi giáo. Tuy nhiên, đây cũng là thành phố có đông người Thiên chúa giáo nhất ở Palestine. Mỗi năm, hàng triệu du khách đến vùng đất thiêng Jerusalem với sự hội tụ của 3 tôn giáo lớn là Hồi giáo, Thiên chúa và Do Thái, để ghé thăm nơi Chúa Jesus chào đời.

