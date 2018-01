Stephen Hawking tiên tri khủng khiếp về Trái đất

Thiên tài vật lý Stephen Hawking mới đưa ra cảnh báo rằng, Trái đất sẽ trở trên nóng hơn nếu như tình trạng ấm lên toàn cầu vẫn tiếp tục xảy ra. Nhà vật lý Hawking cũng gây chú ý khi vẽ ra viễn cảnh về việc một ngày nào đó, Trái đất sẽ có thể chạm ngưỡng 640 độ C như trên sao Hỏa. Trước "lời tiên đoán" trên, nhà vật lý Hawking từng nhận định quyết định của của Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu có thể khiến tình trạng ấm lên toàn cầu "không thể đảo ngược" và biến Trái Đất thành một "quả cầu lửa" giống như sao Kim. Khi ấy, Trái đất sẽ sớm không còn là nơi lý tưởng cho con người sinh sống. Theo giáo sư Hawking, biến đổi khí hậu toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Nếu như chúng ta hành động ngay thì con người sẽ có thể ngăn chặn được viễn cảnh này. Tuy nhiên, tình trạng ấm lên toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra như hiện nay thì con người sẽ phải tìm một "ngôi nhà mới" trong vũ trụ trong khoảng 200 - 500 năm tới. Do vậy, giáo sư Hawking kêu gọi các nhà khoa học, chuyên gia tìm kiếm hành tinh khác mà con người có thể sinh sống trong trường hợp Trái đất không còn là nơi an toàn. Nhà vật lý Hawking cũng gửi đi thông điệp các nước trên thế giới phải tiếp tục thực hiện các sứ mệnh bay vào không gian để tìm kiếm sự sống, vì tương lai của nhân loại. Mời quý độc giả xem video Phát hiện "siêu Trái đất" xoay nhanh nhất (nguôn: VTC1).

Thiên tài vật lý Stephen Hawking mới đưa ra cảnh báo rằng, Trái đất sẽ trở trên nóng hơn nếu như tình trạng ấm lên toàn cầu vẫn tiếp tục xảy ra. Nhà vật lý Hawking cũng gây chú ý khi vẽ ra viễn cảnh về việc một ngày nào đó, Trái đất sẽ có thể chạm ngưỡng 640 độ C như trên sao Hỏa. Trước "lời tiên đoán" trên, nhà vật lý Hawking từng nhận định quyết định của của Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu có thể khiến tình trạng ấm lên toàn cầu "không thể đảo ngược" và biến Trái Đất thành một "quả cầu lửa" giống như sao Kim. Khi ấy, Trái đất sẽ sớm không còn là nơi lý tưởng cho con người sinh sống. Theo giáo sư Hawking, biến đổi khí hậu toàn cầu là mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt. Nếu như chúng ta hành động ngay thì con người sẽ có thể ngăn chặn được viễn cảnh này. Tuy nhiên, tình trạng ấm lên toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra như hiện nay thì con người sẽ phải tìm một "ngôi nhà mới" trong vũ trụ trong khoảng 200 - 500 năm tới. Do vậy, giáo sư Hawking kêu gọi các nhà khoa học, chuyên gia tìm kiếm hành tinh khác mà con người có thể sinh sống trong trường hợp Trái đất không còn là nơi an toàn. Nhà vật lý Hawking cũng gửi đi thông điệp các nước trên thế giới phải tiếp tục thực hiện các sứ mệnh bay vào không gian để tìm kiếm sự sống, vì tương lai của nhân loại. Mời quý độc giả xem video Phát hiện "siêu Trái đất" xoay nhanh nhất (nguôn: VTC1).