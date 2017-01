Soi tàu ngầm du lịch độc nhất thế giới của Liên Xô

"Neptune" là tên gọi của chiếc tàu ngầm du lịch độc nhất vô nhị trên thế giới do người Liên Xô chế tạo. Con tàu này được đóng vào những năm cuối thập niên 1980 và chính thức khánh thành năm 1991. Tàu ngầm Neptune dài 28m, làm bằng thép dày 1,5cm, được sơn màu vàng, có khả năng lặn sâu tối đa 60m, tải trọng tối đa khoảng 50 người. Được đóng với mục đích phục vụ nhu cầu giải trí, con tàu có 22 cửa sổ lớn hai bên thân để du khách ngắm cảnh dưới nước. Con tàu được trang bị máy lạnh cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Việc vận hành tàu cần ba nhân viên, gồm hai lái tàu và một hướng dẫn viên. Do những biến động kinh tế - xã hội sau khi Liên Xô sụp đổ, ít lâu sau khi hoàn thành, con tàu đã rơi vào tay của một công ty Italia với giá rẻ mạt và được chuyển thẳng đến vùng biển Caribbean, nơi công ty này sở hữu một số hòn đảo. Con tàu lần đầu phục vụ du khách vào ngày 23/11/1992, mỗi ngày có thể thực hiện từ 6-7 chuyến tham quan. Đến năm 1996, con tàu được đưa về cảng Arghangelsk của Nga để sửa chữa. Do một số vấn đề phát sinh, nó đã bị bỏ rơi và nằm lại Arghangelsk hơn 10 năm. Do những tác động của thời tiết, con tàu ngầm du lịch lừng danh một thuở đã biến thành một đống sắt hoen gỉ. Sau đó, một doanh nghiệp Nga đã mua lại con tàu với giá... đồng nát: 2.500.000 rúp, tương đương 45.000 USD hoặc 1 tỷ đồng. Chủ mới đã mang con tàu đến Moscow và sử dụng nó như một bảo tàng.

