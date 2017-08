Soi lối sống dị của trào lưu Hippie thập niên 1960-1970 (1)

Một trạm xăng kiểu Hippie điển hình ở Mỹ năm 1971. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Nhóm thanh niên thực hiện điệu múa mang tính nghi lễ tại công xã Lama Foundation - một khu trại do cộng đồng theo trào lưu Hippie lập ra ở bang Bang New Mexico, Mỹ, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một thanh niên gõ cồng báo giờ tại công xã Lama Foundation, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Hàng nghìn người tụ họp trong lễ hội nhạc rock ở bãi biển Venice, California, Mỹ, 1968. Nhạc rock là một dòng nhạc phát triển mạnh cùng trào lưu Hippie. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một cặp đôi Hippie ngồi sau một chiếc ô tô ở Mỹ, 1971. Người theo xu hướng Hippie chủ trương tự do yêu đương và thường không có một nơi ở cố định. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Các thanh niên Hippie ở trại Berkeley, California 1968. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một "tín đồ" Hippie đứng dưới cây thánh giá tại một khu công xã ở Mỹ năm 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Ngôi nhà hình thù lạ mắt tại một công xã mang tên "Thành phố bị bỏ rơi", nơi tập trung khá nhiều nghệ sĩ Hippie ở Colorado, Mỹ năm 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một nghệ sĩ bên khu nhà "lập thể" ở Thành phố bị bỏ rơi, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Túp lều kiểu thổ dân bản địa tại công xã New Buffalo ở bang New Mexico, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Những người phụ nữ sửa lại chiếc lều bên ngoài khu nhà xây bằng gạch không nung ở công xã New Buffalo, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Các xã viên New Buffalo làm ruộng để tự cung cấp thực phẩm cho cộng đồng, 1969. Những người Hippie chủ trương chống lại chủ nghĩa tiêu thụ của thế giới hiện đại. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Một cặp đôi trong ngôi nhà ở công xã New Buffalo. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Bà mẹ Hippe và đứa con ở công xã New Buffalo, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos. Trong một bệnh xá cộng đồng ở thành phố Los Angeles, nơi nhiều thanh niên Hippie đến tìm sự an ủi tinh thần hoặc trợ giúp y tế, 1969. Ảnh: Dennis Stock/ Magnum Photos.

