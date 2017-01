Rợn người những cỗ quan tài trên vách đá cheo leo

131 chiếc quan tài treo trên vách đá được cho là có từ thời nhà Đường (618-907). Những cỗ quan tài này có niên đại khoảng 1.200 năm nằm chênh vênh bên vách đá cao gần 100m được tìm thấy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Phát hiện này được cho là một trong những nghĩa địa treo trên vách đá lớn nhất ở Trung Quốc. Các nhà khoa học cho rằng, những quan tài treo trên vách núi thẳng đứng thuộc về người Bo - một tộc người cổ đại sống ở khu vực này. Quan tài treo là truyền thống của một vài nhóm dân tộc từ miền trung và nam Trung Quốc. Theo ECNS, những cỗ quan tài treo kỳ dị này do con người c đặt vào các hang hay hầm nhân tạo. Chính điều này khiến chúng giống như những chùm tia đâm ra từ vách đá thẳng đứng. Cho đến nay, các chuyên gia chưa thể giải mã cách thức người Bo thời xưa vận chuyển những chiếc quan tài nặng lên vách đá cao như vậy. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tò mò lý do vì sao người Bo lại chôn cất người quá cố ở vách đá. Một số người cho rằng, người Bo chôn cất người quá cố ở nơi cao như vậy để có thể "kết nối" với các vị thần. Cũng có giả thuyết suy đoán người Bo làm như vậy để giữ thi hài người quá cố nguyên vẹn, không bị động vật, côn trùng phá hoại hay ăn xác chết. Các nghĩa địa treo tương tự cũng được tìm thấy ở nhiều nơi của Trung Quốc, nổi tiếng là tỉnh Tứ Xuyên với những ngôi mộ 3000 năm tuổi.

