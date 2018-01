Rơi vào năm bản mệnh, phải tuyệt đối tránh làm những điều này

Năm bản mệnh hay còn gọi là năm tuổi. Đây thường là một năm nhiều khó khăn thăng trầm, vận trình cả năm thường bị ảnh hưởng lớn. Vậy gặp phải năm bản mệnh bạn cần chú ý điều gì? Gặp năm bản mệnh, bạn nên thận trọng trong việc kết bạn bởi do trực xung với lưu niên Thái Tuế, tài vận ảnh hưởng, tiểu nhân chọc ngoáy. Vào năm bản mệnh cũng không nên kết hôn, khi vận thế cả năm không tốt, nhiều thăng trầm, trở ngại thì không nên tính chuyện đại hỉ đời người và cũng không nên sinh con. Năm bản mệnh cũng là năm hạn của một người, vì thế cần chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, không nên uống rượu, hút thuốc, hạn chế đi đám ma, đến nhà tang lễ hoặc những nơi có từ trường không tốt để tránh dính tai ách. Chăm chỉ vận động, duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, đi lại cẩn thận, đặc biệt cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Theo phong tục dân gian, nếu gặp năm bản mệnh mọi người thường mặc quần áo, đồ lót hoặc đeo trang sức màu đỏ để trừ tai ách. Trong quan niệm dân gian, thiếu đi dương khí tức thiếu ánh sáng mặt trời thì vạn vật đều thiếu đi sự sống. Mặt trời và máu đại diện cho sự sống đều có màu đỏ, vì thế dùng mùa đỏ với ý nghĩa tiếp thêm sinh khí, mang đến niềm vui và may mắn cho những người gặp năm bản mệnh. Ngoài ra, gặp năm bản mệnh dân gian cũng thường cúng "bản mệnh thần", dâng sao giải hạn để mong tiễn hung đón cát.ải chú ý. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

