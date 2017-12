Nụ hôn sẽ nói lên tính cách vận mệnh của người đó

Nụ hôn say đắm

Nếu bạn và chàng thường tạm biệt nhau bằng nụ hôn đầy đam mê và kéo dài khá lâu, bạn thực là cô gái may mắn. Khi một người đàn ông say đắm như vậy, anh ta đang yêu rất nồng nhiệt và thực sự ít người đàn ông nào có thể đạt tới trạng thái tình cảm như vậy. Với người đàn ông này, bạn có thể tin tưởng chia sẻ những vấn đề to nhỏ, kể những câu chuyện không đầu không cuối, hoặc đôi khi nói ra những câu ngốc nghếch... Những việc này chẳng vấn đề gì, bởi tình yêu lớn mà anh ấy dành cho bạn sẽ khiến chàng hạnh phúc ngồi nghe bạn nói và chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống.

Ảnh minh họa. Xích lại gần hơn



Người đàn ông muốn thân mật với bạn sẽ “xâm phạm” khoảng không gian riêng của bạn. Trong những giao tiếp thông thường, đàn ông sẽ đứng cách bạn ít nhất 50 - 70cm. Nhưng người đàn ông thích bạn và muốn gần gũi với bạn hơn sẽ đứng gần bạn hơn thế bởi chàng đang cố tạo ra sức hấp dẫn về giới và sự thân mật bằng cách rút ngắn khoảng không giữa hai người.

Động chạm cố ý

Nếu chàng để cả hai tay trên người bạn, rất có thể chàng đang có những suy nghĩ “ám muội”. Những động chạm cố ý như đặt tay lên eo, trên đùi hoặc hai bên sườn đều cho thấy chàng đang khao khát. Khi bản năng trỗi dậy, chàng sẽ vô thức chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn và thậm chí bơ đi hoặc không nhận ra thái độ phòng thủ của bạn.

Hôn chạm môi

Nghe có vẻ vô hại nhưng kỳ thực nụ hôn chạm môi ngắn ngủi này có nghĩa “Anh muốn hôn em và - hy vọng sẽ sớm được làm “chuyện ấy” với em, nhưng bây giờ chưa phải lúc”. Nụ hôn này là dấu hiệu cho biết sẽ có nhiều động tác âu yếm hơn nữa trong tương lai.

Ngậm môi

Ngậm môi dài là nụ hôn cho thấy chàng đang bị kích thích nhưng vẫn còn chút dè dặt và kiềm nén. Đây là cách chàng muốn nói: “Chúng ta sắp làm “chuyện ấy” rồi”. Nụ hôn này thường được tiếp theo sau bởi nụ cười ranh mãnh.

Hôn chạm môi dồn dập

Hôn chạm môi dồn dập là nụ hôn kiểu ở trên nhưng diễn ra liên tiếp. Nụ hôn này có nghĩa: “Anh thực sự thích em, rất nhiều, nhưng anh không muốn để mình bị mất kiểm soát lúc này”. Chàng đang rất hưng phấn nhưng cố kiềm nén để mọi việc không đi quá xa. Đó cũng là một lựa chọn tốt khi cả hai thân mật với nhau nơi công cộng bởi không ai muốn nhìn thấy hai bạn hôn nhau ngấu nghiến tại quán café cả.

Nụ hôn nói lên tính cách

1. Chàng tự tin hay tự phụ?

Nếu chàng tìm mọi cách ép buộc bạn hôn mà chẳng quan tâm xem bạn có muốn hay không, đó là người đàn ông chỉ thích chiếm đoạt, sở hữu. Còn ngược lại, nếu chàng biết đáp lại những cử chỉ của bạn thật dịu dàng, chuyển động của vòng tay ôm từ nhẹ nhàng đến xiết chặt (không quá mạnh), ắt hẳn chàng chính là mẫu người bạn đang tìm kiếm.

2. Chàng có vội vàng?

Nếu ngay trong lần đầu tiên, chàng đã thích hôn kiểu Pháp và mơn trớn ra cả vùng cổ, tai của bạn thì chàng là một người táo bạo. Có thể, trong chuyện tình yêu, chàng thích đẩy nhịp độ lên mức “siêu tốc”, tình yêu và chuyện ấy là hai vấn đề song hành.

3. Chàng có phải là người luôn tôn trọng bạn?

Người đàn ông lý tưởng sẽ luôn biết tôn trọng bạn bằng cách phối hợp nhịp nhàng với mỗi cái nghiêng đầu, vòng tay của bạn. Ngay cả khi đang ở trạng thái đê mê, ngây ngất vẫn không có bất kỳ hành động nào khiến bạn khó chịu.