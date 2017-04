Ngưỡng mộ 4 con giáp vạn việc gặp may, tài lộc trĩu tay

Tuổi Hợi: Đứng đầu trong danh sách những con giáp được Thần May mắn che chở chính là người tuổi Hợi. Những chú Heo vui vẻ và nhiệt huyết thường có cuộc đời hanh thông, vô lo vô nghĩ.



Tuy suốt cuộc đời khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, sóng gió trong công việc, sự nghiệp và sức khỏe. Nhưng cuối cùng mọi sự ắt thông, hễ gặp khó khăn, quý nhân lại xuất hiện trợ giúp. Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà bừng sáng theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ.

Tuổi Thìn: Bỏ sau lưng một năm đầy mệt mỏi là khó khăn, theo tử vi tuổi Thìn sẽ chào đón năm bản mạng của mình với những hứa hẹn đầy mong đợi. Những bước ngoặt mới ý nghĩa với tương lai khi bạn bước sang một trang hoàn toàn mới. Bắt đầu với thăng chức, bạn sẽ được sếp trên coi trọng với những ý tưởng mới, cũng ủng hộ và làm chỗ dựa cho bạn khi thể hiện năng lực lãnh đạo và chỉ huy nhóm của mình.



Cần thêm một chút quyết đoán và ra quyết định, còn lại thì thần may mắn sẽ giúp bạn hoàn thành. Không những vậy tình hình tài chính của tuổi Thìn cũng không thể thuận lợi hơn với hàng loạt các khoản thu nhập ồ ạt lấp đầy hầu bao của bạn. Tuổi Thìn có thể thỏa sức mua sắm, chi tiêu mà không phải bận tâm quá nhiều đến giá cả, quá tuyệt phải không nào.

Tuổi Tý: Được trời phú cho sự thông minh, lanh lợi, cộng thêm vận khí tốt và được Thần May mắn che chở, người tuổi Tý sớm lập nên đại nghiệp, làm giàu dễ dàng và thuận lợi hơn so với người khác.



Đặc biệt, trong những năm có Tử vi tinh chiếu rọi, vận trình của người tuổi Tý thăng cấp bất ngờ, mưu sự đại thành, cát lợi an khang, sự nghiệp thăng hoa, thăng quan tiến chức ầm ầm. Tuy vậy, nên nhớ rằng, “miệng ăn núi lở”, nếu chỉ vung tay quá trán mà không chịu tích lũy thì dù có tiền núi cũng sẽ dần vơi cạn. Tốt nhất bạn nên nhờ ai đó “tay hòm chìa khóa” cho mình, khỏi phải đắn đo trong chi tiêu.

Tuổi Mùi: Nửa đầu năm 2017 là thời gian để cho tuổi Mùi thể hiện ra năng lực của bản thân. Vốn có chút vụng về tuổi Mùi nhờ được thần may mắn tương trợ mà trở nên thông thuận trên mọi thứ bạn nhúng tay vào. Công việc, tài chính, tình yêu và sự nghiệp đều có sự tiến triển và thành công nhất định.



Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ có được tiến triển lớn nhất, đừng chậm chạp và do dự, đây là cơ hội hiếm có làm giàu của bạn đấy, bỏ qua thì sau này sẽ tiếc đứt ruột cho coi. Về chuyện tình cảm, hãy mạnh dạn lên và tỏ tình với những ai đang có người theo đuổi, đừng quan tâm nhiều những vấn đề khác, tấm lòng chân thành của bạn đã đủ chứng minh tất cả. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Tuổi Hợi: Đứng đầu trong danh sách những con giáp được Thần May mắn che chở chính là người tuổi Hợi. Những chú Heo vui vẻ và nhiệt huyết thường có cuộc đời hanh thông, vô lo vô nghĩ.



Tuy suốt cuộc đời khó tránh khỏi những lúc thăng trầm, sóng gió trong công việc, sự nghiệp và sức khỏe. Nhưng cuối cùng mọi sự ắt thông, hễ gặp khó khăn, quý nhân lại xuất hiện trợ giúp. Đường tài lộc của người tuổi Hợi vì thế mà bừng sáng theo thời gian, đời sống vật chất và tinh thần lúc nào cũng dồi dào, rạng rỡ.

Tuổi Thìn: Bỏ sau lưng một năm đầy mệt mỏi là khó khăn, theo tử vi tuổi Thìn sẽ chào đón năm bản mạng của mình với những hứa hẹn đầy mong đợi. Những bước ngoặt mới ý nghĩa với tương lai khi bạn bước sang một trang hoàn toàn mới. Bắt đầu với thăng chức, bạn sẽ được sếp trên coi trọng với những ý tưởng mới, cũng ủng hộ và làm chỗ dựa cho bạn khi thể hiện năng lực lãnh đạo và chỉ huy nhóm của mình.



Cần thêm một chút quyết đoán và ra quyết định, còn lại thì thần may mắn sẽ giúp bạn hoàn thành. Không những vậy tình hình tài chính của tuổi Thìn cũng không thể thuận lợi hơn với hàng loạt các khoản thu nhập ồ ạt lấp đầy hầu bao của bạn. Tuổi Thìn có thể thỏa sức mua sắm, chi tiêu mà không phải bận tâm quá nhiều đến giá cả, quá tuyệt phải không nào.

Tuổi Tý: Được trời phú cho sự thông minh, lanh lợi, cộng thêm vận khí tốt và được Thần May mắn che chở, người tuổi Tý sớm lập nên đại nghiệp, làm giàu dễ dàng và thuận lợi hơn so với người khác.



Đặc biệt, trong những năm có Tử vi tinh chiếu rọi, vận trình của người tuổi Tý thăng cấp bất ngờ, mưu sự đại thành, cát lợi an khang, sự nghiệp thăng hoa, thăng quan tiến chức ầm ầm. Tuy vậy, nên nhớ rằng, “miệng ăn núi lở”, nếu chỉ vung tay quá trán mà không chịu tích lũy thì dù có tiền núi cũng sẽ dần vơi cạn. Tốt nhất bạn nên nhờ ai đó “tay hòm chìa khóa” cho mình, khỏi phải đắn đo trong chi tiêu.

Tuổi Mùi: Nửa đầu năm 2017 là thời gian để cho tuổi Mùi thể hiện ra năng lực của bản thân. Vốn có chút vụng về tuổi Mùi nhờ được thần may mắn tương trợ mà trở nên thông thuận trên mọi thứ bạn nhúng tay vào. Công việc, tài chính, tình yêu và sự nghiệp đều có sự tiến triển và thành công nhất định.



Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ có được tiến triển lớn nhất, đừng chậm chạp và do dự, đây là cơ hội hiếm có làm giàu của bạn đấy, bỏ qua thì sau này sẽ tiếc đứt ruột cho coi. Về chuyện tình cảm, hãy mạnh dạn lên và tỏ tình với những ai đang có người theo đuổi, đừng quan tâm nhiều những vấn đề khác, tấm lòng chân thành của bạn đã đủ chứng minh tất cả. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).