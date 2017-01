Người tuổi nào không nên du xuân dịp Tết Đinh Dậu 2017?

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), thời gian diễn ra Tết cổ truyển, những con giáp này cần thận trọng, hạn chế đi du xuân xa. Đứng đầu là Tuổi Tuất: Thời gian đón Tết, tuổi Tuất sẽ gặp phải tháng hình thuơng, tức dễ bị đổ máu hoặc gặp những sự cố ngoài ý muốn.. vì thế không nên du xuân xa nhà. Ở nhà cũng cần phải chú ý những vật sắc nhọn, vật dễ gây sát thuơng. Lên xuống cầu thang cần chú ý an toàn. Những ai đi du xuân cần chú ý an toàn giao thông, tránh xung đột cãi vã với nguời khác để ảnh huởng tâm lý hỏng cả một năm mới. Tuổi Ngọ: Thời gian diễn ra Tết nguyên đán là thời điểm Sửu Ngọ tuơng hại, tuổi Ngọ, vận thế rất kém nên dễ dính hoạ tiểu nhân. Cho nên cần phải giữ cho tâm đuợc tĩnh, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Hạn chế đi xa nếu có du xuân cần chú ý tránh xô xát với ai. Tuổi Hợi: Gặp tháng Dần tuơng khắc, mọi phuơng diện đều không đuợc như ý. Làm việc gì cũng thuờng gặp trở ngại nên cảm thấy áp lực, căng thẳng. Thời gian ăn Tết chính là thời gian cần tĩnh tâm, cho dù là áp lực lớn hay nhỏ thì hoạ vô đơn chí, tốt nhất nên ở nhà không đi chơi xa. Tuổi Mão: Sau tiết Lập xuân sẽ chính thức buớc vào năm Đinh Dậu. Gặp phải năm xung nên có nhiều chuyện không mong muốn xảy ra dễ ảnh huởng xấu đến tâm lý khiến bạn thuờng xuyên cảm thấy nôn nóng, bất an . Tâm trạng bất ổn, vận thế không thuận tốt nhất không nên đi chơi xa. Nếu nhất định phải đi cần chú ý đến sự an toàn là trên hết. Lúc nào cũng tự nhắc nhở mình kiểm soát cảm xúc, gặp chuyện cần bình tĩnh, tính toán, suy xét cho kỹ mới quyết định để tránh sơ suất. Nếu đã uống ruợu bia tuyệt đối không đuợc lái xe. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

