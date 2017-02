Ngày vía Thần Tài làm gì để lấy may, tài lộc về cả năm?

Trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), mỗi gia đình, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán đều cúng Thần Tài, cầu xin cho một năm nhiều may mắn và tài lộc.

Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía Thần Tài là một trong những dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc, sung túc và may mắn.

Theo quan niệm dân gian, giai thoại về Thần Tài có rất nhiều, gắn liền với tên tuổi của một nhân vật có thật trong lịch sử.

Thần Tài theo tín ngưỡng là một vị thần mang đến tài lộc, của cải, sung túc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, ta thường thấy gia chủ cầu khấn Thần Tài.

Sự tích Thần Tài

Một sự tích xưa về Thần Tài là "sự tích Âu Minh - Như Nguyên"

Có một tên lái buôn tên là Âu Minh khi qua hồ Thành Thảo, Thủy thần cho một cô nô tỳ tên là Như Nguyện. Âu Minh đưa Như Nguyện về nuôi trong nhà làm ăn ngày càng trở nên phát đạt. Sau đó, vào một ngày tết, vì lý do nào đó, Âu Minh đánh Như Nguyện. Như Nguyện quá sợ hãi chui vào đống rác và biến mất. Kể từ đó, Âu Minh làm ăn luôn thua lỗ, sa sút, chẳng mấy chốc trở nên phá sản, nghèo xác nghèo xơ. Hóa ra Như Nguyện chính là hóa thân của Thần Tài. Từ đó người ta thưởng lập bàn thờ để thờ vị thần này.

Lý do vì sao lại kiêng cử hốt rác hay quét rác trong 3 ngày đầu năm? Vì sự tích Âu Minh - Như Nguyên như trên mà người ta sợ hốt rác là sẽ hốt luôn cả Thần Tài trong đống rác đó thì việc làm ăn sẽ không suôn sẻ. Việc thờ Thần Tài ở nơi xó xỉnh cũng có nguồn gốc từ đây....

Thần Tài là vị thần mang lại may mắn và tài lộc. Sắm lễ cúng ngày vía thần Tài



Vào ngày vía thần Tài , mùng 10 Tết âm lịch gia chủ cần sắm sửa bày biện những lễ vật sau đây để cúng lấy vía thần Tài cầu lộc lá cả năm:

•1 bình hoa (hoa đồng tiền, hoa cúc hoặc hoa hồng)

•5 loại trái cây

•5 cây nhang

•5 chum rượu

•2 đèn cầy

•2 điếu thuốc

•1 đĩa gạo

•1 đĩa muối hột

•2 miếng vàng bạc

•1 bộ tam sên đều đã luộc gồm: một miếng thịt ba rọi, một hột vịt, một con tôm hoặc cua

Bộ tam sên gồm thịt, hột vịt và tôm hoặc cua tương truyền đây là 3 món mà thần Tài ngày còn ở nhân gian rất thích.

Sắm gì cho ngày “Vía Thần Tài”

Không chỉ vàng, năm nay các sản phẩm đồ trang sức phong thủy cũng được tung ra khá nhiều trong ngày vía thần tài. Các loại vòng này đều có mặt vàng chế tác hình các linh vật tượng trưng may mắn hoặc hợp tuổi của người mua.

Họ quan niệm sở hữu được những vật phẩm này sẽ mang lại tài lộc rủng rỉnh. Năm Bính Thân này, nổi bật lên là những dòng sản phẩm phong thủy có hình thù con khỉ.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, trào lưu người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày "vía thần tài" mùng 10 tháng Giêng mong được may mắn tài lộc trong năm mới xuất hiện nhiều những năm gần đây.

Nhưng thực tế ngày này không có tài liệu nào ghi chép rõ ràng. Trong ngày này, mọi người có thể đi mua bán vàng nhưng không nhất thiết cứ phải chen lấn, mua giá cao.

Việc ồ ạt đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài đang trở thành dịp để các công ty kinh doanh vàng thu lợi nhuận khủng. Khi mua vàng nhẫn, người dân nên lựa chọn các thương hiệu uy tín, tránh trường hợp vàng không đủ tuổi, đỡ bị thiệt khi bán lại và không bị trừ nhiều phí gia công.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, trong ngày vía Thần tài mọi người nên làm lễ cúng Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc. Lễ vật thường mua: 1 bình bông, 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, 1 miếng heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 đĩa ngũ quả, chum rượu, để cúng lấy vía Thần Tài cầu xin cho năm mới làm ăn phát đạt.

Đồ cúng thường là các món ăn ngon như heo vịt quay, gà, hoa quả, nước uống hàng ngày… vì dân gian truyền rằng, Thần Tài rất thích món Cua biển và heo quay, chuối chín vàng.