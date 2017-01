​Năm Đinh Dậu 2017: Vận mệnh người tuổi Thìn ra sao?

Vận mệnh người tuổi Thìn năm Đinh Dậu 2017: Có thể nói năm Đinh Dậu 2017 là một năm tràn ngập niềm vui và may mắn đến với tuổi Thìn. Sự nghiệp, tài vận hanh thông, đời sống tình cảm phong phú, sức khoẻ cũng không có trở ngại lớn. Tổng thể cát vận của tuổi Thìn trong năm 2017: Cát vận rất vượng nên giúp bạn khống chế được hung sát của hung tinh. Nhờ có cát tinh mà vận may của bạn liên miên, gặp hung hoá cát, gặp hoạ hoá phúc. Có đuợc cát tinh Tử Vi tượng trưng cho quyền lực trợ giúp, mọi việc đều thành công rực rỡ, khó khăn luôn có cách giải quyết. Tổng thể hung vận của tuổi Thìn trong năm 2017: Tuy được nhiều cát tinh tương trợ, nhưng vẫn khó tránh được sát khí của ba đại hung tinh, vì thế vận thế cũng bị ảnh hưởng, may mắn sức ảnh hưởng không nhiều. Tuy nhiên không vì thế mà coi thường, đặc biệt mỗi khi ra ngoài phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Ngoài ra, cố gắng tìm cách dung hoà các mối quan hệ trong gia đình để tránh bất hoà, dễ có cơ hội cho tiểu nhân hãm hại. Tổng thể vận sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm 2017: Đây chính là thời điểm vô cùng tốt đối với sự nghiệp của tuổi Thìn khi cùng lúc đón được hai cát tinh Long Đức và Tử Vi nhập mệnh. Vận thế tăng mạnh nên sự nghiệp vô cùng hanh thông, có cơ hội thăng tiến trong đường công danh, vị trí và danh tiếng lên cao, chất lượng hiệu quả công việc cũng lên theo. Nếu ai chưa có được công việc lý tưởng năm nay sẽ có nhiều cơ hội thử sức mình trong các công việc mới và có thể sẽ tìm được một công việc phù hợp dành cho mình. Tổng thể tài vận của tuổi Thìn trong năm 2017: Do sự nghiệp khí thế bừng bừng, nên tài vận theo đó mà lên cao. Các khoản thu nhập trong năm nay chủ yếu dựa vào các nguồn thu chính ổn định. Vì thế nên tập trung tâm sức vào công việc của mình sẽ có đuợc thu nhập hậu hĩnh. Ngoài ra tài lộc không vượng, không nên đầu tư đặc biệt là đầu tư mạo hiểm. Giới doanh nhân tuổi Thìn sẽ có đuợc cơ hội bước ngoặt lớn trong kinh doanh phát đạt. Nhưng đừng tham lam mở rộng kinh doanh mù quáng khiến bản thân không kiểm soát được mà gây bất ổn thậm chí tổn thất kinh tế. Tổng thể vận tình cảm của tuổi Thìn trong năm 2017: Do tương hợp với Thái Tuế nên vận tình cảm vô cùng thuận lợi. Dù là nam hay nữ độc thân thì năm nay đều có cơ hội tốt để tạm biệt kiếp FA. Những ai đã kết hôn sẽ có đời sống hôn nhân hạnh phúc, tuy nhiên do đào hoa quá vượng nên sẽ có đào hoa xấu đeo bám. Cần thận trọng trong các mối quan hệ với bạn khác giới. Tổng thể vận sức khoẻ của tuổi Thìn trong năm 2017: Sức khỏe không có gì đáng lo ngại đó chính là điều vô cùng may mắn. Tuy nhiên do công việc bận rộn nên không có thời gian dành cho bản thân vì thế cần phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, để có thời gian nghỉ ngơi. Chú ý vấn đề ăn uống, đặc biệt không nên ăn đồ lạnh, cố gắng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Đã uống rượu không được lái xe. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: 12ky. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

