Năm 2018 kỷ niệm 100 năm loạt sự kiện lịch sử đáng nhớ

Sự kiện lịch sử nổi bật nhất của thế giới năm 1918 là việc kết thúc Thế chiến I và 2018 sẽ là năm kỷ niệm 100 năm sự kiện này. Ảnh: BBC. Thế chiến I hay Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra từ 28/7/1914 đến 11/11/1918, giữa phe Hiệp ước (chủ yếu là Anh, Pháp, Nga, Mỹ) và phe Liên minh (chủ yếu là Đức, Áo-Hung, Bulgaria và Ottoman), kết thúc với chiến thắng của phe Hiệp ước. Ảnh: World Atlas. Về quy mô và sự khốc liệt, Thế chiến I chỉ đứng sau thế chiến II, và là một trong những sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ảnh: Emaze. 1918 cũng là năm các đế quốc can thiệp vào cuộc nội chiến Nga. Trước đó, dưới sự dẫn dắt của Đảng Bolshevik do lãnh tụ Lenin lãnh đạo, Cách mạng Tháng Mười thành công và nước Nga Xô viết thành lập năm 1917. Ảnh: University of Warwick. Tháng 3/1918, quân Anh, Pháp, Mỹ đổ bộ lên Murmansk, chiếm Murmansk, Arkhangelsk và tiến về Moskva, Petrograd. Tháng 4/1918, quân Nhật đổ bộ lên Vladivostok, thành phố cực Đông nước Nga. Sau đó các đơn vị quân viễn chinh Mỹ, Anh, Pháp, Ý cũng đổ bộ lên nơi đây... Ảnh: Pinterest. Trước tình hình này, Đảng Bolshevik đã thực hiện những biện pháp quyết liệt trong việc tổ chức bộ máy quân sự. Đến năm 1919, các đội quân nước ngoài bị đẩy lùi ở khắp các mặt trận và phải rút quân dần, kéo theo sự thất thế của lực lượng Bạch Vệ. Cuộc chiến kết thúc năm 1922 với thắng lợi của Hồng Quân. Ảnh: The Spiritual Pilgrim. Ngoài hai biến cố lớn đã nêu trên, năm 1918 còn xảy ra nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý khác, như sự khởi đầu cuộc nội chiến Phần Lan với trận chiến Kamara ngày 27/1. Ảnh: Lonely Planet. Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ Anh giành thắng lợi lịch sử vào ngày 6/2/1918, khi một đạo luật về Quyền đại diện của người dân đã trao quyền bầu cử cho phụ nữ trên 30 tuổi. Ảnh: Wikipedia. Ngày 30/8/1918, sau cuộc mít tinh tại nhà máy Mikhelson ở Moscow, lãnh tụ cách mạng Nga Vladimir Lenin đã bị bắn trọng thương. Thủ phạm của vụ mưu sát là Fanny Kaplan - một phụ nữ Do thái 28 tuổi bị bắt giữ tại chỗ. Động cơ của vụ mưu dát cho đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Ảnh: Life.ru. Vào tháng 11/1918, cuộc cách mạng Tháng 11 bùng nổ ở Đức. Đây là một cuộc xung đột dân sự ở đế quốc Đức vào cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất dẫn đến sự thay thế chính phủ Hoàng gia của Đức bằng một nước cộng hòa vào năm 1919. Ảnh: Funnyjunk. Ngoài các sự kiện trên, năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh của các quốc gia Armenia, Azerbaijan, CH Séc, Estonia, Gruzia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Ảnh: DonorLynk. Xem video: 10 vũ khí có ảnh hưởng nhất trong Chiến tranh thế giới II.

