Muốn đón lộc tiền tài cuối năm hãy làm theo mẹo sau

Hút tài lộc từ cách bài trí căn nhà

Trong khoa học phong thủy, khu vực mang lại tiền tài cho chủ nhân luôn nằm góc Đông Nam của căn nhà và nằm ở phía trên, bên trái (nhìn từ cửa vào) nếu bạn sống và làm việc trong 1 căn phòng nhỏ.

Hãy nhớ rằng, sự giàu có và thịnh vượng tương ứng với hành Mộc (Gỗ) trong ngũ hành. Mộc sinh bởi Thủy (nước) và nuôi dưỡng bằng Thổ (Đất). Do đó, chúng ta cần lưu ý trang trí khu vực tiền tài và các khu vực khác trong nhà bằng các vật dụng có liên quan đến 3 hành nói trên.

Nước

Hãy trang trí góc tài lộc của bạn bằng các hồ nước nhỏ, hồ thủy sinh, hòn non bộ,...vì nước là một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy mang lại tiền bạc.

Ngoài ra, nước có đại diện cho sự uyển chuyển, khả năng thích nghi và làm dịu những căng thẳng từ gia đình và công việc. Nếu có điều kiện, bạn có thể trang trí một đài phun nước cỡ nhỏ với ý nghĩa sự giàu có luôn dồi dào, biến chuyển liên tục.

Trồng cây xanh

Ảnh minh họa. Theo quan niệm về phong thủy, những loại cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Chẳng hạn như cây ngọc bích với lá tròn, dày, xanh mướt phồng lên như viên đá cẩm thạch, được xem là loài cây tài lộc trong phong thủy. Ngọc bích thường được đặt ở góc đông nam của ngôi nhà để thu hút tài lộc hoặc ở cửa sổ của cửa hàng để thu hút khách đến. Trong khi đó, những cây gai như xương rồng lại tạo nên dòng năng lượng độc hại có thể gây bệnh tật hay bất hạnh cho gia chủ nếu đặt trong nhà. Vì vậy, chúng thường được trang trí bên ngoài với vai trò bảo vệ ngôi nhà. Có thể trồng cây sau: Hoa mẫu đơn, hoa sen, hoa cúc, cây cam, quất Cây xanh nên đặt ở phía Đông, Đông Nam của ngôi nhà hay văn phòng. Ở vị trí này, cây sẽ giúp nghề nghiệp của bạn thăng tiến, tăng tuổi thọ người trong nhà. Dọn dẹp bàn thờ Ảnh minh họa.

Đối với người Việt Nam, bàn thờ luôn là nơi linh thiêng, tôn kính nhất của mỗi gia đình. Việc chăm chút dọn dẹp bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng kính yêu và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã khuất, vì thế, mỗi độ năm hết Tết đến công việc này luôn được tất cả các gia đình chú trọng.

Trước khi tiến hành dọn dẹp bàn thờ bạn nên tắm rửa sạch sẽ và sắm sửa một lễ nhỏ để xin phép ông bà tổ tiên. Khi lau dọn bạn nên dùng khăn mới sạch và phải dùng nước ấm để lau sạch bụi bặm trên bàn thờ và các bức tượng hay di ảnh. Ngoài ra, ảnh hoặc tượng trên bàn thờ cũng nên hạn chế di chuyển. Riêng công việc tỉa chân nhang cuối năm, gia chủ có thể đốt hết phần chân nhanh của năm cũ khi cúng vào ngày 30 tháng Chạp.

Vật phẩm rước tài lộc vào nhà

Các học thuyết về phong thủy luôn có một giá trị to lớn trong đời sống tinh thần của người Việt. Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng , linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Vì vậy nhiều người tin rằng muốn rước tài lộc hay cầu bình an cho gia đình mình thì đừng quên sở hữu 8 vật phẩm phong thủy sau trong nhà.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung khoa học phong thủy cho bạn đọc).

>>> Mời quý độc giả xem video 9 đồ vật không nên để trong nhà (nguồn Youtube):