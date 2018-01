Theo các chuyên gia phong thủy, việc chọn màu sắc hợp tuổi, hợp mệnh mỗi năm không chỉ giúp tăng thêm vận khí cho chủ nhân mà còn giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực.



Vì năm Mậu Tuất là năm có lợi cho ngươi mệnh Kim, Hỏa, Thổ nên 12 con giáp nên chọn những màu tốt cho vận mệnh như nâu đất, be, xanh lam hay màu vàng. Tuy nhiên, với người mệnh Thủy, Mộc lại là năm xung nên cần chọn màu phong thủy giúp hóa giải vận hạn.

Màu nâu, be, vàng chính là ba màu sắc mang lại may mắn cho 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh minh họa Internet

Theo thuyết phong thủy, những màu sắc may mắn trong năm Mậu Tuất 2018 có ý nghĩa như sau:

Màu nâu

Là màu sắc đại diện cho người mệnh Thổ, màu nâu đại diện cho sự an toàn, bình yên và gần gũi. Khoác lên người trang phục màu nâu, hoặc bố trí vật phẩm phong thủy mang màu sắc trên sẽ giúp vận mệnh của gia chủ trong năm 2018 thêm rạng rỡ, thành công.

Màu be

Màu be mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn cho người nhìn. Những ngày đầu năm Mậu Tuất, gia chủ chỉ cần mặc quần áo màu be sẽ may mắn cả năm, tiền tài tự chui vào túi.

Màu vàng

Màu vàng ấm áp, tươi sáng thể hiện cho sự hạnh phúc, hân hoan. Gia chủ chỉ cần bố trí phân bổ màu sắc này ở phòng khách, nhà bếp hay trang phục để rước lộc vào nhà. Tuy nhiên, bạn cần tránh bài trí màu vàng trong phòng ngủ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ngoài những màu sắc mang lại may mắn, gia chủ cũng cần chú ý đến những con số may mắn trong năm Mậu Tuất như 5, 7, 8. Đặc biệt, dù là cung mệnh nào hay sinh năm bao nhiêu, bạn nên hạn chế mặc trang phục màu đỏ để vận xui tránh xa, may mắn lại gần.

Dưới đây là bảng màu sắc may mắn/ cần tránh trong năm Mậu Tuất của 12 con giáp, gia chủ hãy lưu lại ngay: