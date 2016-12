Mãn nhãn ảnh đẹp Việt Nam đoạt giải thưởng quốc tế 2016

Nhiều ảnh đẹp Việt Nam đã đoạt giải thưởng quốc tế, trong đó có Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Siena. Cụ thể, tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Siena 2016, hai bức ảnh của tác giả Danny Yen Sin Wong chụp tại Việt Nam. Trong đó, bức ảnh "Đan lưới đánh cá ở Phan Rang, Việt Nam" được chụp tại một làng chài nhỏ gần Phan Rang, Ninh Thuận đoạt Giải nhất hạng mục Ảnh Màu. Bức ảnh "Bóng dáng và đường nét, Việt Nam" được chụp ở ụ cát Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam đoạt Giải danh dự hạng mục Ảnh màu của Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Siena 2016. Bức ảnh “Phòng ngủ của tướng Huy” của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn giành giải nhất trong Liên hoan ảnh quốc tế Photometria 2016 tại Hy Lạp. Cũng trong năm 2016, phóng viên Báo Lao Động Trần Việt Văn giành giải nhất thể loại “Thực phẩm” (Food) dành cho tác phẩm “Bữa ăn sáng” trong khuôn khổ Cuộc thi Ảnh màu quốc tế (International Color Awards - Los Angeles, Mỹ) lần thứ 9. Bức ảnh này chụp một người bán thịt lợn ở chợ Bến Thành (TPHCM) đang ăn mì. Nhiếp ảnh gia Ngô Thanh Minh đã chiến thắng ở hạng mục Giải thưởng Quốc gia Việt Nam trong cuộc thi ảnh Sony World Photography Awards 2016 với tác phẩm "Lighting dream" (Thắp sáng ước mơ). Ở hạng mục Nghệ thuật và Văn hóa (Arts & Culture) trong cuộc thi ảnh Sony World Photography Awards 2016, bức ảnh chụp tại Hội An của nữ nhiếp ảnh gia người Malaysia Swee Choo Oh đã giành chiến thắng. Với tác phẩm “Tiết kiệm nước”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước đã đoạt Huy chương Vàng FIAP (giải thưởng do Liên đoàn Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng) và Huy chương Vàng CEF (giải thưởng do Liên đoàn Nhiếp ảnh Tây Ban Nha trao tặng). Thêm vào đó, tác phẩm “Chiến thắng tật nguyền”, nhà nhiếp ảnh Trần Văn Túy đoạt Huy chương Bạc FIAP và Huy chương Bạc CEF. Bức ảnh "Buổi sáng mùa đông" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Nghĩa giành huy chương vàng FIAP (giải thưởng do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới trao tặng) trong cuộc thi ảnh quốc tế Arbella lần thứ 6 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Nhiếp ảnh gia Trần Văn Túy cũng đoạt huy chương vàng FIAP với tác phẩm Chế biến đậu phụ. Bức ảnh “Nét đẹp thiên nhiên No1” được chụp tại Hòn Yến (huyện Tuy An, Phú Yên) của tác giả Đoàn Cao Liêm giành huy chương vàng FIAP với chủ đề du lịch ở cuộc thi Tiêu điểm sâu (Deep Focus). Cuộc thi ảnh này được tổ chức tại thủ phủ Tây Bengal, Cộng hòa Ấn Độ, dưới sự bảo trợ của FIAP (Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới), FIP (Liên đoàn Nhiếp ảnh Ấn Độ) và một số tổ chức khác.

