Loạt ảnh quý giá thành phố Hạ Long thế kỷ trước

Toàn cảnh Hòn Gai năm 1907 với những ngôi nhà thưa thớt. Ngày nay, nơi đây là thành phố Hạ Long hiện đại và sầm uất. Ảnh tư liệu. Toàn cảnh Hòn Gai năm 1915. Ảnh tư liệu. Con đường chạy qua khu vực chợ Hòn Gai một thế kỷ trước. Ảnh tư liệu. Một góc chợ Hòn Gai. Ảnh tư liệu. Một góc mỏ than Hà Tu ở Hòn Gai. Ảnh tư liệu. Toàn cảnh khu mỏ than đá lộ thiên. Ảnh tư liệu. Hai mẹ con của một gia đình quyền quý ở Hòn Gai ngồi trên xe kéo tay. Ảnh tư liệu. Người Hoa bán hàng rong ở Hòn Gai năm 1954. Ảnh tư liệu. Đường sắt Hà Tu dọc Vịnh Hạ Long để phục vụ ngành khai thác than. Ảnh tư liệu. Ngôi làng nằm bên bờ vịnh ở Hòn Gai năm 1906. Ảnh tư liệu. Khu nhà của người Hoa ở Hòn Gai. Ảnh tư liệu. Doanh trại lính Bộ binh Thuộc địa ở Hòn Gai một thế kỷ trước. Ảnh tư liệu. Một tấm bưu thiếp xưa có hình ảnh Hòn Gai với hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan. Ảnh tư liệu. Xem video: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

