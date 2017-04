Loạt ảnh “góc cạnh” về Hà Nội năm 1990 của Larry Towell (2)

Cựu chiến binh của Mỹ John Bacca trong một hoạt động thiên nguyện ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội năm 1990. Cựu chiến binh này đã bị thương nặng do trúng lựu đạn trong thời chiến tranh Việt Nam và mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương thời hậu chiến. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Cựu binh Mỹ Chuck Nixon tham gia xây dựng một bệnh xá từng bị bom Mỹ phá hủy thời chiến tranh Việt Nam cùng các công nhân người Việt tại Yên Viên. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Một em bé mang theo đóa hoa đến công trường xây dựng. Sau lưng em, các thợ xây đang trộn vôi vữa. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Người nữ nông dâm làm đất trên cánh đồng gần bệnh xá Yên Viên. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Những người nông dân trên cánh đồng ngô mùa gieo hạt. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Em bé cầm cuốc giúp gia đình làm ruộng. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Việc làm đất chủ yếu được thực hiện bằng sức người và sức trâu. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Trên cánh đồng lúa mùa gặt ở Yên Viên. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Ấm nước vối trên một bờ ruộng. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Những người nông dân gặt lúa. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Các nữ nông dân trên cánh đồng mùa gặt. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Những người phụ nữ than khóc tại một đám tang ở nghĩa trang Văn Điển. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Những người phụ nữ than khóc tại một đám tang ở nghĩa trang Văn Điển. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Kiệt sức vì than khóc, cô gái này liên tục ngất xỉu trong đám tang cha mình. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Cô gái gục vào vai chồng mình trong đám tang cha. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Những nấm mộ trong nghĩa trang. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Một cựu binh kháng chiến chống Mỹ trong nhà điều dưỡng dành cho thương binh ở Thuận Thành, Hà Bắc. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Cựu binh Mỹ Art James so sánh vết thương thời chiến với một cựu binh Việt Nam ở trung tâm điều dưỡng Thuận Thành. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Người thương binh Việt Nam mời nhiếp ảnh gia nếm thử rượu gạo. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com Góc sinh hoạt của một cựu binh Việt Nam. Phía trước giường là chiếc xe đạp được làm thủ công. Ảnh: Larry Towell - Magnumphotos.com

