Lạ kỳ những sự trùng hợp đến khó tin trong lịch sử

Vào năm 1907, White Star Line lần lượt cho đóng 3 con tàu chị em gần giống nhau là Olympic, Titanic và Britannic. Một sự trùng hợp đến khó tin là chúng cùng chịu chung số phận. Cụ thể, Britannic bị đắm bởi một vụ nổ tạo nên lỗ thủng ở thân tàu vào năm 1916 ở vùng biển Aegean thuộc Hy Lạp. Tàu Titanic huyền thoại bị đắm sau khi va vào tảng băng trôi năm 1912. Cuối cùng, con tàu Olympic ít nổi tiếng hơn Titanic cũng gặp số phận không may mắn khi đâm vào một con tàu khác. Sau khi được sửa chữa, nó tiếp tục hoạt động một thời gian trước khi đâm vào hải đăng và bị chìm xuống đáy biển. Bà Violet Jessop được xem là người cực kỳ may mắn khi trùng hợp thoát chết hy hữu trong cả 3 thảm kịch chìm tàu Titanic, Britannic và Olympic. Cụ thể, bà lần đầu gặp tai nạn khi tàu Olympic chìm nhưng may mắn không bị thương. Khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và chìm năm 1912, bà may mắn được lên xuồng cứu sinh và thoát chết. Đến năm 1916, Britannic phát nổ và một lần nữa bà Jessop may mắn sống sót khi xuồng cứu hộ bị xé nát. Mark Twain sinh vào ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835. Một điều trùng hợp kỳ lạ là ông qua đời đúng ngày sao chổi Halley xuất hiện lần tiếp theo năm 1910. Đặc biệt, trước khi qua đời, Mark Twain còn gây chú ý khi tiên đoán trước được số phận của bản thân: “Tôi đã đến với thế giới cùng Halley. Năm tới khi Sao chổi trở lại, có lẽ tôi sẽ ra đi cùng nó”. Joseph Aigner - họa sĩ chân dung nổi tiếng của Áo hồi thế kỷ 19 - gây chú ý khi 3 lần tự tử nhưng đều không thành. Lần thứ nhất khi tự treo cổ vào năm 18 tuổi, Aigner không thể thực hiện vì một thầy tu dòng Fran-xit không tên tuổi, không quen biết "phá đám". Lần tự tử thứ hai năm 22 tuổi, thầy tu giấu mặt trước lại làm hỏng kế hoạch tự sát của Aigner. 8 năm sau, Aigner lại cận kề giá treo cổ. Lần này, một số kẻ cầm quyền muốn hãm hại nhằm ngăn cản hoạt động liên quan chính trị của họa sĩ này. Một lần nữa, người thầy tu lại cứu sống Aigner lần thứ ba. Phải đến năm 68 tuổi, “ước nguyện” tự sát của Aigner mới thực hiện được. Kỳ lạ hơn nữa là lễ tang của ông lại do chính người thầy tu cứu ông 3 lần tự tử trước.

