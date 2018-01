Ký ức thảm họa Holocaust, cuộc tàn sát ghê rợn của Đức quốc xã

Luật Nuremberg – luật về bài Do Thái của Đức quốc xã – quy định ai được cho là công dân Đức. Theo đó, quyền công dân chỉ được trao cho những người mang dòng máu Đức. Ảnh: Einsatz Gruppen, sĩ quan SS của Đức chuẩn bị bắn một người Do Thái Ba Lan đang quỳ gối bên mép hố chôn tập thể đầy xác người Luật quy định những ai trong vòng ba đời huyết thống có người thân là người Do Thái (dù chỉ một người) sẽ bị tính là người Do Thái. Cùng nhìn lại những bức ảnh khủng khiếp của hơn 70 năm trước về thảm họa Holocaust để hiểu rằng loài người cần phải tránh những điều tương tự. Ảnh: Một người đàn ông bị bắn chết trên đường trước mặt phụ nữ và trẻ em trong khu người Do Thái ở Warsaw, Ba Lan, năm 1940. Tiến sĩ Fritz Klein, bác sỹ lực lượng SS đã thừa nhận, Đức quốc xã đã giết hàng ngàn, nam giới, nữ giới và trẻ em trại tập trung Bergen-Belsen rồi chôn hội tại hố chôn tập thể. Tay nâng lên trên đầu, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, một nhóm phụ nữ và trẻ em Ba Lan chờ đợi để binh lính Đức đưa đi trại tập trung vào năm 1943. Những người sống sót ở trại tập trung Buchenwald vẫn ở lại trong trại của họ sau khi có tin giải phóng ngày 16/4/1945. Elie Wiesel, tác giả đoạt giải Nobel của cuốn tiểu thuyết "Night", nằm ở tầng thứ hai từ dưới lên, thứ bảy từ trái sang. Tại trại tập trung của Đức ở Wobbelin, do quân đoàn số 9 của Mỹ tìm thấy. Mọi tù nhân đều sống trong điều kiện tồi tệ. Một người tù đã khóc khi lo sợ phải xa nhóm bạn tù để đến bệnh viện vào ngày 4/5/1945. Trẻ em tại trong tập trung tại Karelian khoảng 1941-1942. Dân Do Thái giơ hai tay khi bị lính Đức áp giải trong thời gian Đức chiếm đóng Warsaw, Ba Lan, năm 1943. Những người đàn ông Do Thái Hungary được tuyển chọn cho lực lượng lao động cưỡng bức tại Auschwitz, ở Ba Lan. Từ ngày 2/5/1944 đến 9/7/1944, hơn 430.000 người Do Thái Hungary bị đưa đến đến Auschwitz. Một người đàn ông Do Thái bị làm nhục khi 3 lính Đức cạo râu của ông tại Zydom, Ba Lan, khoảng năm 1939. Các thi thể của người Do Thái xếp chồng lên nhau trong một ngôi mộ khổng lồ sau một cuộc hành quyết tập thể ở Belzec, Ba Lan năm 1942. Các tù nhân gần như chết vì đói trong trại tập trung vào ngày 7/5/1945 tại Ebensee, Áo. Trại này được sử dụng để thử nghiệm "khoa học". Nhân dân Đức xem xác người tù Do thái tại trại tập trung Auschwitz sau chiến thắng. Quân đồng minh đã mang nhiều nhóm thường dân qua các trại để cho họ thấy những câu chuyện kể về các trại giam không chỉ là tuyên truyền. Tướng Dwight D. Eisenhower quan sát cách tù nhân đã bị tra tấn thế nào trong trại tập trung của Đức. Tướng Bradley và Patton đứng bên phải. Những phụ nữ sống sót trong trại ở Auschwitz ở Ba Lan vào tháng 1/1945. Ảnh do một nhiếp ảnh gia của Nga ngay sau khi giải phóng trại ít phút. Những tù nhân của trại tập trung Buchenwald xem bác sĩ người Séc khám xét cho người Hungarian bị tàn tật sau giải phóng trại Weimar, Đức, ngày 13/4/1945. Hàng ngàn chiếc nhẫn cưới mà phát xít Đức đã tháo ra khỏi nạn nhân. Quân đội Mỹ đã tìm thấy những chiếc nhẫn, đồng hồ, đá quý, kính đeo mắt và viên kim cương vàng, gần trại tập trung Buchenwald, Đức vào ngày 5/5/1945. Một bác sĩ quân đội của Hồng quân kiểm tra sức khỏe cho những người còn sống ở Auschwitz vào thời điểm giải phóng trại vào ngày 27/1/1945.Những người sống sót rời khỏi trại Auschwitz vào cuối thế chiến thứ II vào tháng 2/1945. Phía trên họ là khẩu hiệu của trại Đức "Arbeit macht frei", có nghĩa là "Công việc tạo ra con người tự do." Ảnh này được chụp bởi một nhiếp ảnh gia người Nga trong quá trình làm phim về giải phóng trạiMột bác sĩ của Sư đoàn Bộ binh 322, Hồng quân Liên Xô đi cùng với một nhóm những người sống sót ở lối vào trại tập trung Auschwitz mới được giải phóng ở Ba Lan vào tháng 1/1945. Hồng quân giải phóng trại vào ngày 27/1/1945.

