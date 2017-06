Kinh hãi tiên đoán của “nhà tiên tri ngủ gật” Edgar Cayce

Nhà tiên tri Edgar Cayce được biết đến với biệt danh "nhà tiên tri ngủ gật" là do ông luôn đưa ra những lời tiên tri khi đang say giấc ngủ. Sinh thời, ông đã đưa ra một số tiên đoán tương lai đáng kinh ngạc. Trong số đó, Cayce từng tiên tri về sự sụp đổ của Liên Xô. "Thông qua Nga thế giới lại có hy vọng. Không có sự quan tâm trong thời kỳ chủ nghĩa Bolshevik. Tự do sẽ đến. Mỗi người lại được sống trong tình anh em. Công lý sẽ được sinh ra ở đây. Phải mất nhiều năm sự kết tinh mới trở lại", nhà tiên tri Cayce tiên đoán. Thực tế chứng minh lời tiên tri này của Cayce thành sự thật khi Liên Xô tan rã năm 1991. Vào năm 1939, Edgar Cayce tiên tri về cái chết của 2 Tổng thống Mỹ là John F. Kennedy và Franklin D. Roosevelt (trong ảnh). Theo nhà tiên tri này, 2 ông chủ Nhà Trắng trên sẽ qua đời trong thời gian tại nhiệm. Lời tiên đoán của Edgar Cayce trở thành hiện thực khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt qua đời khi đang đương nhiệm năm 1945 trong khi Tổng thống John F. Kennedy (trong ảnh) bị ám sát tại Dallas, Texas tháng 11/1963. Edgar Cayce còn khiến thế giới "kinh hãi" khi tiên đoán chuẩn xác về việc thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929. Cụ thể, vào năm 1924, ông tiên tri rằng, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ vào năm 1929 và nó đã trở thành sự thật. "Nhà tiên tri ngủ gật" còn dự đoán chính xác về cuộc Đại suy thoái xảy ra ở Mỹ năm 1933. Vào năm 1932, Cayce đưa ra dự đoán người Do Thái sẽ trở lại Israel và chống lại những thế lực thù địch để thực hiện những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Trên thực tế, Israel được thành lập lại vào tháng 5/1948 và được tiếp nối bằng những cuộc chiến với những nước Ả Rập xung quanh nó. Những điều này diễn ra hoàn toàn trùng khớp với tiên đoán của Edgar Cayce. Tháng 1/1934, Edgar Cayce dự đoán Adolf Hitler sẽ lên nắm quyền tại Đức. Đến tháng 08/1935, ông tiên đoán Hitler vẫn sẽ nắm quyền cho đến khi “bị đánh bại hoàn toàn bởi một cuộc chiến bên ngoài”. Không chỉ nổi tiếng với những tiên đoán về vận mệnh thế giới, "nhà tiên tri ngủ gật" này còn dự báo chính xác cái chết của bản thân. Vào ngày 1/1/1945, Edgar Cayce dự đoán ông sẽ được chôn cất trong 4 ngày nữa. Quả thực, nhà tiên tri Cayce qua đời vì một cơn đột quỵ vào ngày 3/1/1945. Sau đó, ông được chôn cất tại Hopkinsville, Kentucky, nơi ông chào đời.

