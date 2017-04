Kinh dị bộ lạc bí ẩn "thấy người lạ là giết"

Trong quá khứ, bất kỳ người nào đặt chân lên đảo hay cố gắng liên lạc với các thành viên bộ lạc Sentinelese đều bị đuổi đánh hoặc giết ngay lập tức. Vào năm 2006, hai ngư dân bị các thành viên của bộ lạc sống biệt lập với thế giới hiện đại giết chết vì tiếp cận họ quá gần. Ngay cả máy bay hay trực thăng bay ở tầm thấp cũng bị bộ lạc Sentinelese tấn công bằng cách liên tục ném đá hoặc bắn tên. Trong đoạn video hiếm hoi ghi lại hình ảnh của bộ lạc bí ẩn nhất thế giới trên đã thu được gần 2 triệu lượt xem trên Youtube. Qua đó người xem có thể thấy các thành viên của bộ lạc thù địch với người ngoài này có những cử chỉ đe dọa, hung dữ rõ rệt nhắm đến người quay phim khi cố gắng tiếp cận họ. Theo thông tin từ đoạn video trên, bộ lạc Sentinelese được cho là hậu duệ trực tiếp của những người đầu tiên từ châu Phi xuất hiện tại hòn đảo và đã định cư tại đây trong hơn 60.000 năm. Người ta gần như không thể xác định chính xác dân số của bộ lạc. Tuy nhiên, theo ước tính, dân số của bộ lạc Sentinelese rơi vào khoảng 40 - 500 người. "Một khi đã đặt chân lên đảo, dù là bạn hay kẻ thù, vô tình hay cố ý thì bạn sẽ được dân bản địa chào đón bằng giáo và cung tên. Những món quà như thức ăn và quần áo không có ý nghĩa gì đối với họ", trích một phần trong đoạn video về bộ lạc Sentinelese. Điều này đã được chứng minh trong thảm họa sóng thần năm 2004 khi máy bay trực thăng của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến và thả các thùng thực phẩm cứu trợ xuống đảo. Đáp lại, một người trong bộ lạc Sentinelese đã "cảm ơn" nhóm cứu trợ bằng cách bắn tên về phía nhóm cứu hộ. Năm 1967, chính phủ Ấn Độ từng cố gắng liên lạc với bộ lạc Sentinelese trong chiến dịch do nhà nhân chủng học T. N. Pandit dẫn đầu nhưng không thành công. Dù ông Pandit đã ra hiệu rằng muốn làm bạn và để lại quà trên đảo nhưng dân bản địa vẫn tỏ rõ sự thù địch. Tuy nhiên, một trường hợp ngoại lệ đã xảy ra vào ngày 4/1/1991. Khi ấy, 28 đàn ông, phụ nữ và trẻ em thuộc bộ lạc Sentinelese đã tiếp cận nhóm của ông Pandit mà không tỏ ra hiếu chiến rồi rút vào trong rừng bằng một cử chỉ mà ông Pandit gọi là "đáng kinh ngạc". Kể từ đó, cơ quan chức năng Ấn Độ xem việc cố gắng liên lạc với bộ lạc Sentinelese là hành động phạm pháp và người ngoài không được phép tiếp cận hòn đảo trong vòng bán kính 5 km. Tuy nhiên, vùng biển xung quanh đảo đang bị đe dọa bởi các ngư dân đánh cá trái phép. Do sống tách biệt hoàn toàn so với thế giới hiện đại nên bộ lạc này có nguy cơ cao bị xóa sổ vì dịch bệnh.

