Khám phá diện mạo thành phố New York đầu thế kỉ 19

Thành phố Newyork là thành phố đông dân nhất tại Mỹ và cũng là vùng đông nhất trên thế giới. Trong ảnh là khu vực Manhattan lung linh trong ánh đèn đêm, ảnh chụp năm 1938. Hai bé gái đang say sưa nhìn một thợ rèn đang đóng móng cho con ngựa, Trong ảnh là Carnegie Hall nằm ở đại lộ số 7 và đường 57. Một nhóm người Ý đang chơi cầu ở thành phố New York đầu thế kỷ 19. Một cây cầu ở Manhattan, ảnh chụp 24/4/1933. Chiếc xe điện đang dừng tại trạm, ảnh chụp vào ngày 22/3/1928. Thư viện trung tâm Brookly, ảnh chụp ngày 06/09/1939. Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) là một đại lộ lớn nằm ở trung tâm quận Manhattan, New York. Ảnh chụp 06/10/1929. Cúp Vanderbilt được tổ chức tại Roosevelt Raceway vào tháng 09/1937. Thành phố New York về đêm, ảnh chụp tháng 12 năm 1937. Đường Varick khi chưa được phủ đá cuội, ảnh chụp ngày 10/05/1914.

