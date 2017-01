Hướng cửa chính nào giúp gia chủ đại phát năm Đinh Dậu?

Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Đông: Cát hung bình hòa. Sao đại cát Bát Bạch có sức mạnh thúc tài lớn nhất sẽ di chuyển về hướng chính Đông. Nhưng tiếc rằng hướng này là hướng Tuế phá và Tam sát. Những ngôi nhà có hướng cửa chính này năm nay tuy tài vận rất vượng nhưng cần phải chú ý đến sự uy hiếp của Tuế phá và Tam sát nên dễ phá tài. Hướng này năm nay phải tĩnh không được động, nếu không sẽ phạm sát khí chiêu dẫn hung tính. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng Đông Nam: Vận may đến cửa. Trong nhà năm nay sẽ có hỉ sự lớn như kết hôn hoặc sinh con trai, mua nhà, mua xe... Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Nam: Chiêu họa huyết quang. Hung tinh lớn nhất sao Ngũ Hoàng bay đến hướng này. Đây là vị trí đại hung trong năm nay. Phải chú ý đề phòng bệnh tật, tai bay vạ gió, phá sản đồng thời không được trang trí, sửa chữa hay động thổ ở vị trí này nếu không sẽ làm cho hung tính của hung tinh càng mạnh. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng Tây Nam: Dễ bị trộm cướp, tiểu nhân hãm hại hoặc thị phi khẩu thiệt. Cần phải chăm chỉ nghiêm túc và khiêm tốn làm việc, đừng khoe khoang tiền bạc. Ra ngoài nhớ cửa đóng then cài thận trọng, tài sản có giá trị cất giữ nơi an toàn đề phòng trộm cắp. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Tây: Thị phi, quan tụng có sao Tam bích sao chủ thị phi bay đến hướng này. Hơn nữa đương niên Thái Tuế Đinh Dậu cũng tọa tại hướng này nên đây là hướng hung trong năm nay. Nếu cửa chính mở ra ở hướng này cần phải chú ý đề phòng khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân quấy phá, tai họa giáng xuống đầu, nặng có thể sẽ phải dính líu đến kiện tụng, lao lý. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng hoặc nằm ở hướng Tây Bắc: Bệnh tật liên miên vì đón Nhị hắc bệnh phù sao chủ thương vong bệnh tật. Nếu nhà mở cửa hướng này cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt những người già bị bệnh mãn tính, phụ nữ chú ý bệnh phụ khoa. Do sao Bệnh Phù ngũ hành thuộc Thổ năm nay không được bày vật phẩm có gam màu đỏ ở hướng Tây Nam. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Bắc: Quan lộ thênh thang. Do sao Dịch Mã sao chủ chính tài, tài lộc và chủ nhân sẽ đến hướng này. Sao này ngũ hành thuộc Kim, cùng với ngũ hành thuộc Thủy cửa chính Bắc sẽ tạo nên thế Kim sinh Thủy. Nhà có cửa hướng này rất vượng vận quý nhân, nhờ có quý nhân giúp đỡ mà mọi việc hanh thông, tài vận vượng phát. Đặc biệt những ai kinh doanh buôn bán hàng hóa, tài chính, cổ phiếu đều vô cùng có lợi. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng Đông Bắc: Bảng vàng đề danh. vị trí này sẽ đón sao Tứ lộc văn khúc nên có lợi cho học hành, thi cử và sự nghiệp . (Nguồn ảnh sử dụng trong bài:Baidu. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính phổ biến kiến thức khoa học phong thủy cho bạn đọc).

Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Đông: Cát hung bình hòa. Sao đại cát Bát Bạch có sức mạnh thúc tài lớn nhất sẽ di chuyển về hướng chính Đông. Nhưng tiếc rằng hướng này là hướng Tuế phá và Tam sát. Những ngôi nhà có hướng cửa chính này năm nay tuy tài vận rất vượng nhưng cần phải chú ý đến sự uy hiếp của Tuế phá và Tam sát nên dễ phá tài. Hướng này năm nay phải tĩnh không được động, nếu không sẽ phạm sát khí chiêu dẫn hung tính. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng Đông Nam: Vận may đến cửa. Trong nhà năm nay sẽ có hỉ sự lớn như kết hôn hoặc sinh con trai, mua nhà, mua xe... Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Nam: Chiêu họa huyết quang. Hung tinh lớn nhất sao Ngũ Hoàng bay đến hướng này. Đây là vị trí đại hung trong năm nay. Phải chú ý đề phòng bệnh tật, tai bay vạ gió, phá sản đồng thời không được trang trí, sửa chữa hay động thổ ở vị trí này nếu không sẽ làm cho hung tính của hung tinh càng mạnh. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng Tây Nam : Dễ bị trộm cướp, tiểu nhân hãm hại hoặc thị phi khẩu thiệt. Cần phải chăm chỉ nghiêm túc và khiêm tốn làm việc, đừng khoe khoang tiền bạc. Ra ngoài nhớ cửa đóng then cài thận trọng, tài sản có giá trị cất giữ nơi an toàn đề phòng trộm cắp. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Tây: Thị phi, quan tụng có sao Tam bích sao chủ thị phi bay đến hướng này. Hơn nữa đương niên Thái Tuế Đinh Dậu cũng tọa tại hướng này nên đây là hướng hung trong năm nay. Nếu cửa chính mở ra ở hướng này cần phải chú ý đề phòng khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân quấy phá, tai họa giáng xuống đầu, nặng có thể sẽ phải dính líu đến kiện tụng, lao lý. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng hoặc nằm ở hướng Tây Bắc: Bệnh tật liên miên vì đón Nhị hắc bệnh phù sao chủ thương vong bệnh tật. Nếu nhà mở cửa hướng này cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt những người già bị bệnh mãn tính, phụ nữ chú ý bệnh phụ khoa. Do sao Bệnh Phù ngũ hành thuộc Thổ năm nay không được bày vật phẩm có gam màu đỏ ở hướng Tây Nam. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng chính Bắc: Quan lộ thênh thang. Do sao Dịch Mã sao chủ chính tài, tài lộc và chủ nhân sẽ đến hướng này. Sao này ngũ hành thuộc Kim, cùng với ngũ hành thuộc Thủy cửa chính Bắc sẽ tạo nên thế Kim sinh Thủy. Nhà có cửa hướng này rất vượng vận quý nhân, nhờ có quý nhân giúp đỡ mà mọi việc hanh thông, tài vận vượng phát. Đặc biệt những ai kinh doanh buôn bán hàng hóa, tài chính, cổ phiếu đều vô cùng có lợi. Năm Đinh Dậu 2017 cửa chính mở hướng Đông Bắc: Bảng vàng đề danh. vị trí này sẽ đón sao Tứ lộc văn khúc nên có lợi cho học hành, thi cử và sự nghiệp . (Nguồn ảnh sử dụng trong bài:Baidu. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính phổ biến kiến thức khoa học phong thủy cho bạn đọc).