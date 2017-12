Hàng chục nghìn dân Mỹ đón năm mới ở Quảng trường Thời đại thế kỷ trước

Hàng chục ngàn người tập trung ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ để tham dự sự kiện đếm ngược đón năm mới khi đồng hồ điểm 0h. Ảnh chụp đêm giao thừa năm 1938. Rất nhiều người đến Quảng trường Thời đại từ sớm để thưởng thức thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh chụp đêm giao thừa năm 1939. Không khí hân hoan, náo nhiệt chào đón năm mới tại Quảng trường Thời đại năm 1940. Theo ước tính, có khoảng 75.000 người có mặt tại Quảng trường Thời đại để đón năm mới 1945. Biểu tượng Nữ thần Tự do cũng được dựng lên tại đây. Người dân Mỹ đón năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi trong đêm giao thừa năm 1948. Gương mặt mọi người đều thể hiện niềm vui, hạnh phúc khi đón năm mới bên người thân, người yêu và bạn bè tại Quảng trường Thời đại năm 1958. Khi chuông đồng hồ điểm 0h, mọi người ôm lấy nhau và cùng chúc nhau những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Ảnh chụp tại Quảng trường Thời đại đêm giao thừa năm 1959. Rất nhiều bóng bay được người dân Mỹ thả lên trời trong đêm giao thừa tại Quảng trường Thời đại năm 1963. Người dân hò reo chào đón thời khắc đầu tiên của năm 1964 ở khu vực quảng trường. Quảng trường Thời đại được nhiều người lựa chọn làm nơi trải qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh chụp năm 1985. Mời độc giả xem video: Nghi án “găm" vé tàu Tết 2018 online (nguồn: VTC1).

