Giật mình những sự thật khiến con người cứ ngỡ là trò đùa

Một sự thật thú vị mà con người cứ ngỡ là trò đùa chính là chỉ có 1/4 sa mạc Sahara là cát. Phần còn lại là các ngọn núi, ốc đảo, sỏi... Một nghiên cứu cho thấy cả nam giới và phụ nữ có nhiều bạn bè cho đến năm 25 tuổi. Khi qua độ tuổi trên, số bạn bè của cả hai giới giảm dần. Sự thật bất ngờ là tai là bộ phận duy nhất trên khuôn mặt vẫn tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Do vậy, một số người lớn tuổi có đôi tai rất to. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt nổi tiếng với việc nuôi nhiều thú cưng độc lạ bao gồm: linh cẩu, một con lửng, gà trống có một chân. Lưỡi của hươu cao cổ có kích thước "khủng" lên tới hơn 50 cm. Sự thật này khiến nhiều người kinh ngạc. Không chỉ con người, hầu hết động vật có vú cũng nằm mơ. Lò vi sóng là một thiết bị ứng dụng vi sóng để làm nóng hoặc nấu chín thức ăn, do kỹ sư người Mỹ Percy Spencer tình cờ phát minh ra vào năm 1945. Spencer chỉ nhận được 2 USD tiền thưởng và công ty mà ông làm việc cho là người đăng ký bằng sáng chế. Tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp cao thêm khoảng 15 cm vào mùa hè do nhiệt độ tăng khiến thép nở ra. Khoảng 2.500 người thuận tay trái tử vong mỗi năm do sử dụng các thiết bị, dụng cụ dành cho người thuận tay phải. Nhiều người không ngờ rằng mỗi con muỗi có đến 47 chiếc răng. Mời quý độc giả xem video: Sự thật về ngôi nhà ma ở Đà Lạt (nguồn: VTC)

