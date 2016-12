Giải mã truyền thống đón Giáng sinh độc đáo nhất thế giới

Người dân ở Catalonia, Tây Ban Nha có truyền thống đón Giáng sinh độc đáo nhất thế giới. Cụ thể, người ta làm Caga Tio, một khúc gỗ rỗng có vẽ mặt với khuôn miệng cười tươi và đội mũ. Vào đêm Giáng sinh hàng năm, các thành viên trong gia đình sẽ dùng gậy đánh vào nhân vật bằng gỗ trên sao cho mọi thứ rơi hết ra trong không khí vui vẻ và hát vang bài ca mừng Giáng sinh truyền thống. Vào dịp Giáng sinh, người dân xứ Catalonia còn có truyền thống khá kỳ quặc khác là mua một bức tượng nhỏ có hình dáng người đàn ông ngồi ở tư thế đi đại tiện. Mặc dù chúng có hình ảnh khá khiếm nhã nhưng những bức tượng này lại là đại diện cho sự giàu có và quyền bình đẳng của người dân bản địa. Người Tây Ban Nha sẽ để những bức tượng đặc biệt có nhét tiền này vào trong máng ăn của vật nuôi và sau đó cho trẻ em đi tìm. Tại Caracas, Venezuela, người dân sẽ đến nhà thờ từ sáng sớm bằng giày trượt tuyết vào suốt dịp Giáng sinh. Đặc biệt, trong dịp lễ lớn này, đường phố ở cũng Caracas cấm các phương tiện lưu thông để tránh tai nạn giao thông. Tại Bồ Đào Nha, các gia đình sẽ kê thêm chỗ ngồi vào sáng ngày Giáng sinh để chào đón người thân trong gia đình đã qua đời. Phong tục Giáng sinh đặc biệt này được gọi là “consoda” và người dân địa phương tin rằng, việc làm trên sẽ mang đến may mắn cho các thành viên trong gia đình. Vào Giáng sinh, người dân Nhật Bản gọi ông già Noel là Santa Kurohsu và có một mắt sau gáy để dòm ngó những trẻ hư. Người Nhật cũng rất thích làm bánh trong ngày lễ này nhưng có điều đặc biệt là chúng thường được làm từ bọt biển, kem và dâu. Ở Na Uy, người dân tin rằng, Giáng sinh là thời điểm các hồn ma và phù thủy sẽ xuất hiện. Chính vì vậy, để bảo vệ bản thân an toàn trước các linh hồn quỷ dữ, các gia đình sẽ giấu tất cả chổi có trong nhà trước khi đi ngủ. Tại Đức, Giáng sinh bắt đầu từ ngày 5/12 khi trẻ em để một chiếc giày bên ngoài phòng ngủ. Vào buổi sáng khi thức dậy, nếu là trẻ em ngoan thì sẽ nhận được một nhánh cây với rất nhiều kẹo như một phần thưởng. Ngược lại, nếu là trẻ em hư thì sẽ chỉ nhận được một nhánh cây. Vào đêm Giáng sinh, phụ nữ độc thân ở CH Czech sẽ đứng quay lưng vào cửa trước và ném giày qua sau vai. Nếu mũi giày hướng về phía cửa thì điều đó có nghĩa người phụ nữ sẽ lấy chồng trong năm tới. Tại Estonia, người dân có truyền thống thư giãn trong phòng xông hơi vào đêm Giáng sinh. Vào Giáng sinh, người dân ở Greenland thường ăn Mattak - da cá voi sống và mỡ cá voi hay món Kiviak - chim non bọc trong da hải cẩu, đem chôn trong vòng vài tháng và ăn ngay trong thời kỳ chúng đang phân hủy. Không phải ai cũng thích hai món ăn độc đáo này.

