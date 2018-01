Dự đoán vận thế tháng 01/2018 cho 12 con giáp: Tuổi Mão tình cảm "đỏ như son"

Theo dự đoán tháng 01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế chung của tuổi Tý: 80 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Sự nghiệp: Có tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, cần phải đề cao cảnh giác. Tài vận: Các khoản thu nhập chính ổn định, các khoản thu nhập thêm cần thận trọng,đầu tư buôn bán không thuận. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: Tương đối ổn định, ít cãi vã giận hờn. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập chính vượng phát, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán có thể hành động, tuy nhiên cần phải thận trọng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng cảm lạnh. Hướng may mắn: Hướng Chính giữa. Lời khuyên: Luôn lạc quan, vui vẻ sẽ vượt qua mọi sóng gió.Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần: Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: Khó khăn bủa vây. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có nguy cơ giảm, đầu tư buôn bán không có cơ hội, tốt nhất nên kiên nhẫn chờ thời cơ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Phải bảo vệ và đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Tuổi Mão: Vận thế chung: 93 điểm. Tình cảm: Đào hoa nở rộ, tình đỏ như son.. Sự nghiệp: Phải đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập chính cần thu hồi nhanh về két, các khoản thu nhập thêm tạm ổn, đầu tư buôn bán có cơ hội tốt. Sức khỏe: Chú ý an toàn là trên hết. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Luôn lạc quan, bình tĩnh trước mọi tình huống. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: Có chút sóng gió, khó giữ được bình yên. Sự nghiệp: Khó tránh họa tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập vẫn chưa thể khôi phục trở lại, đầu tư buôn bán cần tính toán cho kỹ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: Hướng chính Nam. Lời khuyên: Tiểu nhân luôn ở bên rình rập cơ hội, vì thế luôn phải đề cao cảnh giác. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: Mặn nồng, thắm thiết như thuở ban đầu. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ mọi việc đều suôn sẻ. Tài vận: Các khoản thu nhập đều rất vượng, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán chỉ cần tính toán đúng thời điểm là có thể ra tay. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh da liễu. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Nên thừa thắng xông lên. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 87 điểm. Tình cảm: Có hướng tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: Tiếp tục khởi sắc. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán cần phải bình tĩnh, tránh nôn nóng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiết niệu. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 79 điểm. Tình cảm: Vẫn chưa thể cứu vãn được tình thế hiện nay. Sự nghiệp: Nhờ có quý nhân, mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tạm ổn, đầu tư buôn bán nên thu hồi vốn chờ đợi cơ hội. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Tây. Lời khuyên: Cần kiểm tra sức khỏe, đặc biệt chú ý bệnh đường huyết quản. Tuổi Thân: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: Thăng hoa, hạnh phúc. Sự nghiệp: Quý nhân trợ giúp, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Tài vận: Cố gắng thu hồi các khoản tiền càng sớm càng tốt, năm hết tết đến đầu tư buôn bán vẫn ưu tiên thu hồi vốn. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Thừa thắng xông lên, thẳng tiến về đích. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, hạnh phúc. Sự nghiệp: Nhờ có sự tương trợ của quý nhân, mọi việc đều ổn thỏa, như ý. Tài vận: Đây chính là phương diện tốt nhất trong tháng của bạn. Sức khỏe: Chú ýan toàn khi tham gia giao thông. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Qua năm bản mệnh nhưng vẫn phải thận trọng. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: Tràn ngập niềm vui. Sự nghiệp: Vận thế khởi sắc, có cơ hội tốt trong quan trường. Tài vận: Các khoản thu vẫn tiếp tục gia tăng, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán nên tạm dừng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng cảm lạnh. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Bước vào năm bản mệnh, hành sự nên cẩn trọng. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 77 điểm. Tình cảm: Có chút sóng gió, gia đạo bất an. Sự nghiệp: Duy trì được trạng thái bình ổn. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tạm ổn, các khoản thu nhập thêm không có, đầu tư buôn bán cần phải biết người biết ta, đừng ếch ngồi đáy giếng là thất bại thảm hại. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Cố gắng duy trì hòa khí trong gia đình. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Theo dự đoán tháng 01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế chung của tuổi Tý: 80 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Sự nghiệp: Có tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, cần phải đề cao cảnh giác. Tài vận: Các khoản thu nhập chính ổn định, các khoản thu nhập thêm cần thận trọng,đầu tư buôn bán không thuận. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: Tương đối ổn định, ít cãi vã giận hờn. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập chính vượng phát, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán có thể hành động, tuy nhiên cần phải thận trọng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng cảm lạnh. Hướng may mắn: Hướng Chính giữa. Lời khuyên: Luôn lạc quan, vui vẻ sẽ vượt qua mọi sóng gió. Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần : Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: Khó khăn bủa vây. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có nguy cơ giảm, đầu tư buôn bán không có cơ hội, tốt nhất nên kiên nhẫn chờ thời cơ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Phải bảo vệ và đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Tuổi Mão: Vận thế chung: 93 điểm. Tình cảm: Đào hoa nở rộ, tình đỏ như son.. Sự nghiệp: Phải đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập chính cần thu hồi nhanh về két, các khoản thu nhập thêm tạm ổn, đầu tư buôn bán có cơ hội tốt. Sức khỏe: Chú ý an toàn là trên hết. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Luôn lạc quan, bình tĩnh trước mọi tình huống. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: Có chút sóng gió, khó giữ được bình yên. Sự nghiệp: Khó tránh họa tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập vẫn chưa thể khôi phục trở lại, đầu tư buôn bán cần tính toán cho kỹ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: Hướng chính Nam. Lời khuyên: Tiểu nhân luôn ở bên rình rập cơ hội, vì thế luôn phải đề cao cảnh giác. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: Mặn nồng, thắm thiết như thuở ban đầu. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ mọi việc đều suôn sẻ. Tài vận: Các khoản thu nhập đều rất vượng, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán chỉ cần tính toán đúng thời điểm là có thể ra tay. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh da liễu. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Nên thừa thắng xông lên. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 87 điểm. Tình cảm: Có hướng tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: Tiếp tục khởi sắc. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, các khoản thu nhập thêm bình thường, đầu tư buôn bán cần phải bình tĩnh, tránh nôn nóng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiết niệu. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 79 điểm. Tình cảm: Vẫn chưa thể cứu vãn được tình thế hiện nay. Sự nghiệp: Nhờ có quý nhân, mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tạm ổn, đầu tư buôn bán nên thu hồi vốn chờ đợi cơ hội. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ trong nhà. Hướng may mắn: Hướng Tây. Lời khuyên: Cần kiểm tra sức khỏe, đặc biệt chú ý bệnh đường huyết quản. Tuổi Thân: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: Thăng hoa, hạnh phúc. Sự nghiệp: Quý nhân trợ giúp, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Tài vận: Cố gắng thu hồi các khoản tiền càng sớm càng tốt, năm hết tết đến đầu tư buôn bán vẫn ưu tiên thu hồi vốn. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Thừa thắng xông lên, thẳng tiến về đích. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: Ngọt ngào, hạnh phúc. Sự nghiệp: Nhờ có sự tương trợ của quý nhân, mọi việc đều ổn thỏa, như ý. Tài vận: Đây chính là phương diện tốt nhất trong tháng của bạn. Sức khỏe: Chú ýan toàn khi tham gia giao thông. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Lời khuyên: Qua năm bản mệnh nhưng vẫn phải thận trọng. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: Tràn ngập niềm vui. Sự nghiệp: Vận thế khởi sắc, có cơ hội tốt trong quan trường. Tài vận: Các khoản thu vẫn tiếp tục gia tăng, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư buôn bán nên tạm dừng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng cảm lạnh. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Bước vào năm bản mệnh, hành sự nên cẩn trọng. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 77 điểm. Tình cảm: Có chút sóng gió, gia đạo bất an. Sự nghiệp: Duy trì được trạng thái bình ổn. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tạm ổn, các khoản thu nhập thêm không có, đầu tư buôn bán cần phải biết người biết ta, đừng ếch ngồi đáy giếng là thất bại thảm hại. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Cố gắng duy trì hòa khí trong gia đình. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).