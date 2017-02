Dự đoán vận may tháng 2/2017 cho 12 con giáp

Dự đoán tháng 02/2017: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), bước sang tháng 2 năm Đinh Dậu 2017, vận thế của tuổi Tý có một số thay đổi. Vận thế chung: 71 điểm. Tình cảm: Khó trách được xô xát. Sự nghiệp: Lực bất tòng tâm. Tài vận: Các khoản thu nhập chính giảm sút, các khoản tài lộc cần thận trọng. Sức khỏe: Chú ý cẩn thận bệnh huyết quản. Lời khuyên: Tạm thời không nên vay mượn đầu tư. Hướng may mắn: Hướng chính Bắc. Lời khuyên: Vận thế phá Thái Tuế cần phải điều chỉnh. Dự đoán tháng 2/2017 cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 93 điểm. Tình cảm: Phơi phới đón gió xuân. Sự nghiệp: Thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Tài vận: Các khoản thu nhập đều gia tăng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh dạ dày. Đầu tư: Thích hợp đầu tư, buôn bán. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Quyền cao chức trọng khó tìm tri kỉ. Dự đoán tháng 2/2017 cho tuổi Dần: Vận thế chung: 89 điểm. Tình cảm: Tương đối lý tưởng. Sự nghiệp: Bừng bừng khí thế. Tài vận: Các khoản thu đều gia tăng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh xương khớp, tránh xây xước chân tay. Đầu tư: Có thể vay mượn để đầu tư nhưng cần phải vào đúng thời điểm. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuổi Mão: Vận thế chung: 69 điểm. Tình cảm: Sóng gió nổi lên. Sự nghiệp: Vận thế lưu niên không thuận, làm việc gì cũng phải thận trọng. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút. Sức khỏe: Chú ý các bệnh huyết quản. Đầu tư: Tạm thời không được dính dáng đến vay mượn và đầu tư. Hướng may mắn: Hướng chính Đông. Lời khuyên: Năm Đinh Dậu vận thế xung Thái Tuế phải điều chỉnh. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: Vận thế hồi phục trở lại. Sự nghiệp: Mọi kế hoạch diễn ra tuần tự theo đúng dự kiến. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đều rất tốt, các khoản tài lộc tương đối vượng. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Đầu tư: Vay mượn, đầu tư dễ gặp được vận may. Hướng may mắn: Hướng Đông Nam. Lời khuyên: Phải bình tĩnh, kiên trì mới có được thành công. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: Vận đào hoa nở rộ. Sự nghiệp: Có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: Các khoản thu nhập chính vượng phát, các khoản tài lộc rủng rỉnh. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiêu hóa. Đầu tư: Cần phải nắm đúng thời điểm ra tay mới có được hiệu quả đầu tư như mong đợi. Hướng may mắn: Hướng Tây. Lời khuyên: Cẩn tắc vô áy náy, nhưng không nên quá thận trọng sẽ đánh mất đi cơ hội tốt. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 77 điểm. Tình cảm: Dễ có chuyện không mong muốn xảy ra. Sự nghiệp: Khó được như mong đợi. Tài vận: Các khoản thu nhập và tài lộc đều không được như ý. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiết niệu. Đầu tư: Tạm thời không nên vay mượn đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Tây Nam. Lời khuyên: Gặp năm hình Thái Tuế cần phải điều chỉnh. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 94 điểm. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Sự nghiệp: Quý nhân tương trợ, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đều rất vượng, các khoản tài lộc cũng tương đối tốt. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe cho người già trẻ nhỏ trong nhà. Đầu tư: Có thể vay mượn để gia tăng thêm nguồn vốn đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Chú ý sức khỏe của mọi người trong gia đình. Tuổi Thân: Vận thế chung: 87 điểm. Tình cảm: Vận thế rất vượng. Sự nghiệp: Sau cơn mưa trời lại nắng. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đều ổn, các khoản tài lộc phải thận trọng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng huyết áp. Đầu tư: Vay mượn đầu tư buôn bán đều có thể thực hiện, tuy nhiên cần làm trong khả năng của mình. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Chú ý vấn đề sức khỏe. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 63 điểm. Tình cảm: Tương đối như ý. Sự nghiệp: Không thích hợp cầu quan. Tài vận: Các khoản thu nhập đều khó được như mong đợi. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát. Đầu tư: Đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Hướng may mắn: Hướng Đông. Lời khuyên: Gặp năm tuổi mọi việc thận trọng. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 79 điểm. Tình cảm: Vẫn còn những trở ngại. Sự nghiệp: Gặp vận lưu niên nên khó thuận theo ý muốn. Tài vận: Các khoản thu nhập chính bình thường, các khoản tài lộc không có. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh da liệu. Đầu tư: Vay mượn đầu tư đều phải thận trọng. Hướng may mắn: Hướng Nam. Lời khuyên: Năm Dậu vận thế hại Thái Tuế nên phải thận trọng. Lời khuyên: Cố gắng thận trọng trong mọi việc. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 95 điểm. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp, ai đang yêu và có gia đình tình cảm mặn nồng thắm thiết. Sự nghiệp: Vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập chính đại vượng, các khoản tài lộc rất tốt. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Đầu tư: Vay mượn, đầu tư đều phải cẩn thận. Hướng may mắn: Hướng chính Đông. Lời khuyên: Cố gắng khiêm tốn học hỏi. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

