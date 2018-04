Dự đoán tuần mới 30/04 - 06/05/2018 cho 12 con giáp

Theo dự đoán tuần mới từ 30/04 - 06/05/2018 của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), 12 con giáp cần chú ý: thứ hai xung tuổi Tuất, thứ ba xung tuổi Hợi, thứ tư xung tuổi Tý, thứ năm xung tuổi Sửu, thứ sáu xung tuổi Dần, thứ bảy xung tuổi Mão, chủ nhật xung tuổi Thìn. Tuần này, người tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Hợi cần cẩn thận vì có tiểu nhân ám hại, hao tài tốn của, vận đào hoa xấu đeo bám. Ngày xung kỵ không nên làm những việc lớn, như thứ hai xung tuổi Tuất, thì người tuổi Tuất không nên thực hiện những việc trọng đại trong ngày này. Ảnh: wallmaya.com. Bảng vàng may mắn trong tuần cho 12 con giáp: Sự nghiệp vượng nhất: tuổi Thìn. Tài vận phát nhất: tuổi Thân. Vận đào hoa sáng nhất: tuổi Mùi. Ảnh: wallpaperheart.com. Dự đoán tuần mới cho tuổi Tý: Vận thế chung: 4.2 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: bắt đầu hồi phục, công việc của con giáp này tương đối khả quan. Tài vận: tình hình tài chính khá. Tình cảm: chuyển biến tốt đẹp. Sức khỏe: chú ý đến tâm trạng. Con số may mắn trong tuần: 1, 6. Màu sắc may mắn: màu ghi. Quý nhân tuần này: tuổi Dần, tiểu nhân tuần này: tuổi Hợi. Lời khuyên: Tuần này không nên mặc quần áo màu đỏ. Ảnh: impremedia.net. Dự đoán tuần mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: có chút biến động nhỏ. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Tình cảm: cơ bản ổn định. Sức khỏe: chú ý đến mắt. Con số may mắn trong tuần: 4,9. Màu sắc may mắn: màu trắng. Quý nhân tuần này: tuổi Tuất, tiểu nhân tuần này: tuổi Sửu. Lời khuyên: nên mang theo người tượng Phật để hộ thân. Ảnh: eskipaper.com. Tuổi Dần: Vận thế chung: 4.5 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe:4.5 điểm. Sự nghiệp: có sự biến động. Tình cảm: dễ xảy ra va chạm, tranh cãi. Tài vận: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sức khỏe: chú ý hệ hô hấp. Con số may mắn trong tuần: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời. Quý nhân tuần này: tuổi Ngọ, tiểu nhân tuần này: tuổi Tỵ . Lời khuyên: không nên đặt bất cứ vật gì ở trên đầu giường. Ảnh: heavenwall.com. Tuổi Mão: Vận thế chung: 4.2 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: công việc khởi sắc. Tình cảm: ngọt ngào như thuở ban đầu. Tài vận: có thêm khoản thu nhỏ. Sức khỏe: chú ý an toàn giao thông. Con số may mắn trong tuần: 2, 7. Màu sắc may mắn: màu đỏ. Quý nhân tuần này: tuổi Thân, tiểu nhân tuần này: tuổi Mão. Lời khuyên: nên mặc trang phục màu đỏ trong tuần. Ảnh: pinterest.com. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 4.7 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.6 điểm. Tài vận; 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.8 điểm. Sự nghiệp: có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Tình cảm: chuyện tình cảm thăng hoa. Tài vận: có cơ hội đại phát tài. Sức khỏe: đề phòng vật từ trên cao rơi xuống. Con số may mắn trong tuần: 1, 6. Màu sắc ay mắn trong tuần: màu đen. Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu. Lời khuyên: tuần này không nên đi xa. Ảnh: hdnicewallpaper.com. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 4.5 điểm. Sự nghiệp; 4.5 điểm. Tình cảm: 4.6 điểm. Tài vận: 4.6 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: cơ bản ổn định. Tài vận: cẩn thận với nguồn thu phụ. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sức khỏe: chú ý đến lưng. Con số may mắn trong tuần: 5, 0. Màu sắc may mắn trong tuần: màu cà phê. Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn. Lời khuyên: không nên vận động quá mạnh trong thời gian dài. Ảnh: wallpaperbetter.com. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm. Sự nghiệp: có nhiều tin vui trong công việc. Tình cảm: tiến triển khả quan. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: nên cẩn thận khi đi lại, tránh bị vấp ngã. Con số may mắn trong tuần: 1,6. Màu sắc may mắn: màu xanh lam. Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Tý. Lời khuyên: nên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Ảnh: hdwallsource.com. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 4.7 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.8 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.7 điểm. Sự nghiệp: tiếp tục thịnh phát, có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: tình hình tài chính tốt. Tình cảm: ngọt ngào, nồng thắm. Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu. Con số may mắn trong tuần: 2,7. Màu sắc may mắn: màu tím. Quý nhân tuần này: tuổi Thân, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn. Lời khuyên: đề phòng “Phá thái tuế”. Ảnh: globalmedicalco.com. Tuổi Thân: Vận thế chung: 4.9 điểm. Sự nghiệp: 4.7 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.9 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm. Sự nghiệp: có nhiều tin vui trong công việc. Tài vận: tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Sức khỏe: nên giữ tinh thần tỉnh táo. Con số may mắn trong tuần: 3, 8. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Quý nhân tuần này: tuổi Tỵ, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu. Lời khuyên: nên khiêm tốn. Ảnh: stylishhdwallpapers.com. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 4.2 điểm. Sự nghiệp: 4.1 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 3.7 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm. Sự nghiệp: có nhiều tin tốt trong công việc. Tình cảm: chuyện tình cảm đi xuống. Tài vận: hao tài tốn của. Sức khỏe: chú ý hệ hô hấp. Con số may mắn trong tuần: 5, 0. Màu sắc may mắn: màu vàng. Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ. Lời khuyên: chú ý “Hại Thái Tuế”. Ảnh: livewallpaperswide.com. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 4.1 điểm. Sự nghiệp: 4.1 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Tình cảm: không hài lòng với chuyện tình cảm. Sức khỏe: chú ý giấc ngủ. Con số may mắn trong tuần: 4, 9. Màu sắc may mắn: màu trắng. Quý nhân tuần này: tuổi Tỵ, tiểu nhân tuần này: tuổi Thân. Lời khuyên: nên mặc quần áo màu trắng. Ảnh: eliosh.info. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 4.0 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 3.2 điểm. Tài vận; 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tình cảm: chuyện tình cảm chuyển biến xấu. Tài vận: hao tổn tiền bạc. Sức khỏe: chú ý bệnh đau dạ dày. Con số may mắn trong tuần: 3, 8. Màu sắc may mắn: xanh da trời. Quý nhân tuần này: tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Mão. Lời khuyên: nên ăn chay. Ảnh: flashwallpaper.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

