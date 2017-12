Dự đoán ngày mới 23/12/2017 cho 12 cung hoàng đạo

Bạch Dương (21/3 - 19/4). Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/12/2017, sự sáng suốt của Bạch Dương sẽ đột nhiên biết mất khi bạn cố gắng sử dụng tất cả những khả năng khác nhau của trí tuệ. Ngày 23/12/2017 chính là ngày để Bạch Dương kiểm tra lại sự thông minh, nhanh nhạy của mình. Bạn đã biết sử dụng hợp lý những ưu thế trời cho chưa? Có thể bạn cần có những bài tập để khôi phục lại chúng, cùng có thể, chỉ cần một thời gian nghỉ ngơi, một khoảng lặng là vừa đủ cho bạn thư thái, lấy lại trí óc. Kim Ngưu (20/4 - 20/5). Cung hoàng đạo này có lợi thế ngày 23/12/2017 là dễ thuyết phục người khác đồng ý với suy nghĩ của mình. Nhưng hãy cẩn thận vì chỉ lôi kéo họ khi Kim Ngưu cảm thấy chắc ăn thành công, nếu không có chuyện gì là bạn nghe ca thán chê bai đủ đó.Song Tử (21/5 - 21/6). Bạn hoàn toàn chào thua trước độ gan lì ngang bướng của ai đó hôm nay. Một quyết định đúng đắn trong lúc này cho Song Tử rồi đấy, thay vì tiếp tục chiến tranh lạnh, hãy hòa bình, bạn chỉ có thể góp ý khi cái đầu đối phương tạm thời hạ hỏa. Cự Giải (22/6 - 22/7). Tỉnh táo và đừng bao giờ biến mình thành “con rối làm trò” vì một cuộc cá cược hoặc do lời thách đố của người khác (đặc biệt là trong chuyện tình củm nhé). Bạn nên lượng sức mình trước khi gật đầu tham gia vào các cuộc chơi. Sư Tử (23/7 - 22/8). Sư Tử là người khá giỏi trong các mối quan hệ ngoại giao, đặc biệt là với những người có chức có quyền. Điều đó nói rằng, nếu bạn cần nói chuyện với một nhà chức trách về bất cứ một vấn đề nào đó thì bây giờ là thời điểm chắc chắn rồi đấy. Có thể bạn không có khả năng giải quyết vấn đề ngay có khi có sự giúp đỡ của họ nhưng ít nhất bạn sẽ thấy mọi chuyện không đến mức “tuyệt vọng” như đã nghĩ trước đó. Điều này mới thực sự quan trọng. Xử Nữ (23/8 - 22/9). Tâm trạng của bạn hôm nay hơi bị thất thường! Một mặt bạn muốn được mọi người đánh giá cao nhưng phải theo ý của bạn, một mặt bạn muốn được tự do bay nhảy, nhưng không muốn mọi người bỏ bê mình. Điều này khiến đầu óc bạn rối tung lên. Thử nhìn ngắm chăm chú vào một bức pha lê có thể giúp bạn tìm ra hướng đi đúng cho mình đấy. Thiên Bình (23/9 - 23/10). Ngày 23/12/2017 là ngày tuyệt vời để Thiên Bình thử sức với những điều mới mẻ. Ngày 23/12/2017 cũng sẽ là ngày Thiên Bình buộc phải nói những điều mà ai đó không muốn nghe nhưng chắc chắn sẽ cần thiết cho cả 2 bên. Bọ Cạp (24/10 - 21/11). Tất cả những gì Bọ Cạp cần làm ngày 23/12/2017 là: hãy đi theo bản năng của mình! Bọ Cạp đang vướng mắc một số vấn đề thuộc về gia đình, và bạn có khả năng nhận biết trước những biến cố. Chính vì sự nhạy cảm của mình, bạn có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng. Nhân Mã (22/11 - 21/12). Ngày 23/12/2017 là một ngày bận rộn túi bụi với bạn. Một ngày tăng nhiệt trong chuyện học hành/công việc nhưng lại giảm nhiệt trong chuyện tình cảm. Ma Kết (22/12 - 19/1). Ngày 23/12/2017, Ma Kết hãy cố gắng tránh biểu lộ mọi cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Thay vào đó, bạn hãy thử tìm kiếm những gì có thể giúp bạn thay đổi những cảm nhận hiện giờ. Nếu như bạn không muốn để người khác lo lắng hay phải trả lời những câu hỏi của họ thì điều đó thực sự cần thiết và có hiệu quả để trốn tránh đấy Ma Kết à. Hãy cười và nói với mọi người rằng bạn cần thời gian để suy nghĩ khi có ai đó nhận ra những điều bất ổn của bạn. Bảo Bình (20/1 - 18/2). Bảo Bình nên lưu ý đến những cuộc gọi ngày hôm nay. Ai đó có thể sẽ cần tới bạn lúc này và cách họ sử dụng để kết nối với bạn chính là chiếc điện thoại mà. Trong trường hợp này, tốt nhất Bảo Bình nên thể hiện sự nhiệt tình một chút nhé. Đừng để người ấy thất vọng vì thái độ của bạn vào lúc này. Song Ngư (19/2 - 20/3). Song Ngư hôm nay thích sự yên tĩnh hơn là những buổi party náo động. Nhưng ngược lại, tụi bạn rất nhiệt tình muốn rủ bạn đi cùng chúng. Bạn nên cân nhắc thật kỹ và tùy vào tình trạng sức khỏe, nếu cần hãy lấy lí do việc nhà để từ chối tụi bạn cũng sẽ là một giải pháp hữu hiệu. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

