Dự đoán ngày mới 22/12/2016 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 22/12/2016: Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), hôm nay công việc của tuổi Tý không được như ý, tuy có cơ hội nhưng thật giả lẫn lộn cần phải bình tĩnh phân tích, phán đoán cho chính xác. Tài vận: Đừng nuôi tư tưởng đầu cơ trục lợi sẽ gây tổn thất kinh tế, lỡ mất cơ hội. Tình cảm: Đãng trí nên quên mất lời hứa quan trọng với đối phương khiến đối phương giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Nguồn ảnh: Sina. Dự đoán ngày mới 22/12/2016 cho tuổi Sửu: Công việc: Có cơ hội tiếp cận và hợp tác với đối tác trong lĩnh vực mới, có lợi cho sự phát triển trong tương lại, nhưng cần phải đề phòng tiểu nhân bên cạnh. Tài vận: Gần đây thu nhập không tốt, giảm sút nhiều so với dự kiến. Tình cảm: Nếu yêu thương nhau thật lòng sẽ giúp bạn có thêm động lực, sức mạnh vượt qua mọi trở ngại. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Nguồn ảnh: Sina. Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Tiến triển thuận lợi, có thêm cơ hội thương mại mới, có được những thành tựu đáng mơ ước. Tài vận: Gặp gỡ bạn bè có vận may đến với bạn. Tình cảm: Thêm chút lãng mạn cho tình cảm thăng hoa. Hướng vượng vận: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Mão: Công việc: Có cơ hội tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển trong tương lai. Tài vận: Có thể thử vận may bằng việc mua xổ số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Tình cảm: Sự quan tâm, chăm sóc của người yêu sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giành cho bạn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Thìn: Công việc: Hợp tác với đối tác mới trong lĩnh vực hoàn toàn mới, đây là cơ hội rất tốt sẽ phát triển trong tương lai. Tài vận: Vượng phát, có quý nhân tương trợ, có cơ hội kiếm tiền tốt đang chờ bạn. Tình cảm: Những ai đang yêu sẽ có cơ hội gặp được người như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Tỵ: Công việc: Cố gắng duy trì trạng thái ổn định là tốt nhất, cố gắng tránh biến động thay đổi trong thời điểm này. Tài vận: Nếu có người lâu không liên lạc vay tiền cần phải thận trọng để tránh bị lừa. Tình cảm: Dễ có hiểu nhầm dẫn đến cãi vã, giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Ngọ: Công việc: Có cơ hội hợp tác mới và có được những thành công bước đầu. Tài vận: Tương đối tốt, thích hợp với đầu tư mang tính an toàn cao. Tình cảm: Một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Mùi: Công việc: Đừng quá tham công tiếc việc mà quên mất chăm sóc bản thân mình. Tài vận: Tương đối vượng, dễ tiếp cận được với nguồn vốn do người thân trợ giúp. Tình cảm: Có cơ hội được ở cùng với người mình đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu, có cơ hội tốt tiến triển trong chuyện tình cảm, đừng để lỡ cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Thân: Công việc: Mối quan hệ hợp tác gặp trở ngại và có nguy cơ đổ vỡ. Tài vận: Chi tiêu quá nhiều, cần phải điều chỉnh nếu không sẽ phải đối mặt với khó khăn về tiền bạc. Tình cảm: Có những lời đồn đại khiến bạn nghi ngờ sự chung thủy của đối phương, bản thân rất muốn hỏi để biết sự thật nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt nên trong lòng buồn rầu phiền muộn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Dậu: Công việc: Vận thế bình thường, chưa có thành tựu gì đáng kể, cần phải tiếp tục kiên trì hơn nữa mới mong có được thành công. Tài vận: Thu nhập giảm sút rất nhiều so với dự kiến. Tình cảm: Nếu thật lòng yêu thương nhau sẽ nắm tay nhau qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Tuất: Công việc: Có cơ hội hợp tác với đối tác mới giàu tiềm năng, tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển trong tương lai. Tài vận: Nhờ có quý nhân tương trợ nên có được cơ hội kiếm tiền hiếm có. Tình cảm: Những ai đang yêu sẽ có được niềm vui đầy bất ngờ, một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ, màu tím. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Hợi: Công việc: Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, luôn tích cực chủ động nên mọi việc đều được bạn giải quyết ổn thỏa. Tài vận: Đầu tư mang tính rủi ro cao thì lợi nhuận cũng cao, vận thế đang vượng có thể thử sức. Tình cảm: Những ai đang yêu sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, những bạn đơn thân vận đào hoa cũng rất vượng, đừng bỏ lỡ cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng, màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

