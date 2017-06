Theo dự đoán ngày mới 20/06/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng trên trang Sina (Trung Quốc), hôm nay người tuổi Tý nên điễm tình xử lý mọi tình huống trong công việc. Tài vận: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tình cảm: nên có sự tin tưởng lẫn nhau trong tình cảm. Sức khỏe: có thể ăn chút đồ ngọt. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Sửu. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, dù công việc có xuất hiện nhiều cơ hội tốt cũng không nên quá kích động. Tài vận: tài chính ổn định. Tình cảm: nên quan tâm đến sức khỏe của nửa kia. Sức khỏe: chú ý đến thời tiết nóng bức. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh làm. Quý nhân: tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: nên biết nắm bắt lấy cơ hội tốt nhất. Tài vận: tài chính bình ổn. Tình cảm: bước vào giai đoạn tình cảm ổn định. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Mão: Công việc: mọi việc thuận lợi. Tài vận: có thêm khoản thu nhưng cũng có thêm khoản chi. Tình cảm: có cơ hội gặp được người trong mộng. Sức khỏe: sức khỏe của con giáp này ổn định. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Thìn: Công việc: nên biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt. Tài vận: nên học hỏi thêm về cách quản lý tài chính. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: hao tổn tài vận. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, nên giữ bình tĩnh. Sức khỏe: chú ý đến tim. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu trắng. Quý nhân: tuổi Dậu. Tuổi Ngọ: Công việc: xuất hiện nhiều cơ hội có lợi cho công việc. Tài vận: tình hình tài chính ổn định. Tình cảm: có thêm nhiều tin vui. Sức khỏe: không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: nên bình tĩnh đối diện với khó khăn. Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên dành những lời nói ngọt ngào cho nửa kia. Sức khỏe: không nên ăn quá nhiều đồ cay, nóng. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Máu sắc: màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: nên cẩn thận để tránh sai sót trong công việc. Tài vận: đề phòng bị mắc lừa về tiền bạc. Tình cảm: chuyện tình cảm không suôn sẻ. Sức khỏe: chú ý đến gan, phổi. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: không nên làm những công việc nặng nhọc. Tài vận: gặp may mắn nhỏ về tiền bạc. Tình cảm: nên quan tâm hơn nữa tới nửa kia. Sức khỏe: không nên ăn quá nhiều đồ cay nóng. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Tuất: Công việc: đạt được nhiều kết quả tốt trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Tình cảm: đừng để tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu đỏ, màu tím. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: không nên quá tham lam trong tiền bạc. Tình cảm: nên tích cực hơn nữa trong chuyện tình cảm. Sức khỏe: nên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu vàng, màu be. Quý nhân: tuổi Mùi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

