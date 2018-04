Theo dự đoán ngày mới 14/04/2018 cho 12 con giáp được đăng trên trang SMXS (Trung Quốc), người tuổi Tý không nên can dự quá sâu vào việc của người khác, nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, như vậy mới tạo tiền đề tốt cho sự thăng tiến. Tài vận: ngày có cả tin tốt lẫn tin xấu về tiền bạc, nên cẩn thận tránh bị mắc lừa. Tình cảm: không thuận lợi, xảy ra nhiều tranh cãi. Ảnh: southernliving.com. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu rất thuận lợi, việc đàm phán, hợp tác kinh doanh suôn sẻ. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: vận đào hoa sáng, có cơ hội tìm được ý trung nhân. Ảnh: paszamine.com. Tuổi Dần: Công việc: nên có kế hoạch làm việc hợp lý. Tài vận: tài vận của con giáp này cực tốt nhưng không nên quá nóng vội trong việc đầu tư kiếm lời. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ảnh: hdwallpapers.in. Tuổi Mão: Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong cơ quan. Tài vận: tài chính bình thường, cẩn thận trong lời nói để tránh thị phi về tiền bạc. Tình cảm: chuyện tình cảm không tốt, xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: zastavik.com. Tuổi Thìn: Công việc: làm việc chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao nên được mọi người đánh giá cao. Tài vận: tài vận vượng phát, có cơ hội tăng lương. Tình cảm: nên hẹn hò nửa kia đi ăn cơm để hâm nóng tình cảm. Ảnh: youtube.com. Tuổi Tỵ: Công việc: được cấp trên trọng dụng do năng lực làm việc tốt. Tài vận: có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Tình cảm: ngày đào hoa, nên hẹn hò nửa kia để hâm nóng tình cảm. Ảnh: youtube.com. Tuổi Ngọ: Công việc: được mọi người giúp đỡ trong công việc. Tài vận: tài chính không ổn định, không nên tiêu pha lãng phí. Tình cảm: nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho nửa kia. Ảnh: amazon.co.uk. Tuổi Mùi: Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc. Tài vận: ngày phải chi tiêu nhiều, nên có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp. Tình cảm: chuyện tình cảm nên rõ ràng. Ảnh: delish.com. Tuổi Thân: Công việc: nên có kế hoạch sắp xếp công việc thích hợp. Tài vận: tài vận tốt, có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: có cơ hội tìm được ý trung nhân. Ảnh: today.com. Tuổi Dậu: Công việc: cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh tranh cãi trong công việc. Tài vận: phải chi tiêu nhiều nhưng thu nhập không tăng. Tình cảm: nên tích cực, chủ động trong công việc. Ảnh: dreamatico.com. Tuổi Tuất: Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, không nên quá bảo thủ. Tài vận: có khả năng được tăng lương. Tài vận: nên dành những hành động lãng mạn cho nửa kia. Ảnh: bakinggo.com. Tuổi Hợi: Công việc: nên tập trung vào việc của mình, đừng can thiệp vào việc người khác, tránh tạo ấn tượng xấu với cấp trên. Tài vận: đừng nên quá tin tưởng người khác, tránh bị mắc lừa về tiền bạc. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi trong tình cảm. Ảnh: myrecipes.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

