Dự đoán ngày mới 04/01/2017 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 04/01/2017: Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý hôm nay nên trao đổi với các động nghiệp, đừng tự ý quyết định và hành động để tránh những sai lầm gây bất lợi cho bản thân. Tài vận: Tiền bạc có phần khó khăn, cố gắng hạn chế những chi tiêu không cần thiết. Tình cảm: Cố gắng tránh cãi vã, giữ hòa khí, lắng nghe tâm sự của đối phương sẽ giảm được xung đột. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Dự đoán ngày mới 04/1/2017 cho tuổi Sửu: Công việc: Vận thế bình thường, tuy tinh thần làm việc không cao nhưng nhớ phải cố gắng tập trung vào công việc, đừng lơ là dễ xảy ra sai lầm gây bất lợi cho bản thân. Tài vận: Nếu cho ai vay tiền cần phải có bằng chứng để tránh phiền phức sau này. Tình cảm: Duyên chưa đến, cuộc sống cô đơn cũng là trải nghiệm thú vị. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Sự ổn định trong công việc mang lại cho bạn nguồn thu nhập ổn định, tạm thời có thể hài lòng với công việc hiện tại. Tài vận: Đầu tư nhỏ, lợi nhuận nhỏ nhưng là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn lúc này. Tình cảm: Gặp được người phù hợp với bản thân, hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Cần phải chú ý đến khả năng phối hợp với cấp trên và đồng nghiệp, cần phải khiêm tốn học hỏi nhưng cũng không được quá khiêm tốn. Tài vận: Tiêu tiền nhiều nhưng tiêu cho bản thân còn hơn chi tiêu vô bổ, phung phí. Tình cảm: Bất ngờ được gặp gỡ và ở bên người mình yêu khiến chân tay luống cuống, mất tự tin khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân mình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Thìn: Công việc: Bận rộn, thường xuyên phải tăng ca khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng. Tài vận: Dễ mua phải hàng kém chất lượng nhưng giá cao khiến bạn cảm thấy ấm ức. Tình cảm: Gặp phải vận tiểu hung, hai bên khó tin tưởng nhau nên thường xuyên nghi ngờ, cãi vã, giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu sắc vượng vận: Màu xanh lá cây. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Tỵ: Công việc: Tiềm ẩn nhiều cạm bẫy cần thận trọng, đừng quá cả tin vào lời người khác. Tài vận: Phải tránh xa những trò đỏ đen nếu không rất dễ dính vào vòng lao lý. Tình cảm: Chuyện quan trọng nhưng đối phương lại cho là chuyện bình thường khiến bạn cảm thấy thất vọng, buồn phiền. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Do mọi việc đã vào guồng nên công việc sẽ chiếm nhiều thời gian của bạn, đôi khi sẽ khiến bạn cẩm thấy mệt mỏi căng thẳng. Tài vận: Đi mua đồ cũng là cách xả stress vô cùng hiệu quả. Tình cảm: Có cơ hội được ở bên cạnh người mình ngưỡng mộ, có cơ hội tiến triển trong tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Tâm trạng bị kìm nén, khó giải tỏa được nên gặp thêm khó khăn trong công việc sẽ khiến bạn càng thấy mệt mỏi, áp lực. Tài vận: Thu nhập gần đây thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Tình cảm: Chỉ cần bên nhau cùng nhau cố gắng mọi khó khăn sẽ qua. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Dễ bị tiểu nhân hãm hại, cho nên cần phải chú ý tránh xô xát với người khác, tập trung làm tốt công việc. Tài vận: Ra ngoài hạn chế mang theo nhiều tiền mặt và tài sản có giá trị. Tình cảm: Dễ vì lỗi lầm của người yêu khiến bạn giận dữ, cố gắng nhẫn nại, tìm hiểu nguyên nhân đừng chuyện nhỏ mà trầm trọng hóa lên thành phức tạp, ảnh hưởng hào khí của cả đôi bên. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Cần phải chú ý đến sức mạnh tập thể mới giúp hoàn thành công việc tốt nhất. Tài vận: Bình thường, thích hợp với đầu tư mang tính an toàn cao. Tình cảm: Nếu đã có người trong mộng nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người ta. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Đầu óc tỉnh táo, phán đoán và quyết định chính xác, mọi việc đều thuận lợi, ổn thỏa. Tài vận: Tương đối vượng, có thể tham gia đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Có người theo đuổi bạn, bản thân bạn cũng có tình cảm với người ta, cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Tiến triển thuận lợi, tiếp cận được với nguồn vốn dồi dào, có hiệu quả cao trong công việc. Tài vận: Mọi kế hoạch tài chính đều suôn sẻ. Tình cảm: Sự quan tâm chăm sóc của người yêu khiến bạn quên đi những giận hờn trách móc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

