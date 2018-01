Theo dự đoán ngày mới 02/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc tuổi Tý dễ bị tiểu nhân quậy phá, hành sự cần thận trọng. Tài vận: Cần phải giữ được sự tỉnh táo trong mọi quyết định, đừng tham cái lợi nhỏ mà mất cái lớn. Tình cảm: Vận thế đang thấp, cố gắng kiềm chế bản tính nóng nảy. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu nhiều khó khăn, cố gắng bình tĩnh để đối mặt, mới có thể tìm được hướng giải quyết tốt nhất. Tài vận: Tham vọng đi kèm với áp lực, nếu đã chọn được mục tiêu cứ kiên trì mà thực hiện. Tình cảm: Vợ chồng bất hòa, cãi vã giận hờn khiến hòa khí gia đình không thuận. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Vận thế đang vượng, mọi việc đều suôn sẻ như ý, hiệu suất công việc cao. Tài vận: Cầu tài đắc tài. Tình cảm: Những bạn đơn thân sẽ có cơ hội gặp được người như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Đừng theo đuổi mù quáng một mục tiêu phi thực tế, nó chỉ làm bạn lãng phí thời gian, tâm lực và cơ hội. Tài vận: Những lúc rảnh dỗi nên đọc thêm các kiến thức về tài chính sẽ có lợi cho bản thân. Tình cảm: Có cơ hội tốt nhưng do chính bản thân mình mà đánh mất đi cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Chính sự cạnh tranh mang lại cho con giáp này động lực lớn để phấn đấu, vì thế mà có được thành quả hơn cả mong đợi. Tài vận: Cầu tài đắc tài, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Những bạn đơn thân có cơ hội gặp được người trong mộng, những ai đã có đôi sẽ có niềm vui đầy bất ngờ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Tuổi Tỵ: Công việc: Cần phải thận trọng trước những tin đồn, đừng mù quáng nghe theo mà phải trả giá đắt. Tài vận: Dễ vì tiền bạc mà hai người cãi vã. Tình cảm: Gặp chuyện không vui, hai người căng thẳng, giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Tuy không có cơ hội, nhưng công việc hiện tại cũng mang đến cho bạn sự ổn định. Tài vận: Không thích hợp đầu tư. Tình cảm: Cần giữ khoảng cách an toàn với bạn khác giới tránh bị đào hoa xấu đeo bám. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Tuy muốn nghỉ ngơi nhưng đây chưa phải là thời điểm để dừng lại, cần phải tiếp tục cố gắng. Tài vận: Tương đối tốt, có cơ hội đầu tư tốt. Tình cảm: Cùng người mình yêu đi dạo hoặc đi xem phim cũng là một trải nghiệm đầy thú vị. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Thân: Công việc: Gặp đối thủ cạnh tranh gia tăng sức ép khiến bạn cũng có động lực để phấn đấu, chỉ cần tập trung, chủ động và tin tưởng vào bản thân mình bạn sẽ làm xuất sắc mọi việc. Tài vận: Có cơ hội cầu tài do người khác mang đến. Tình cảm: Một ngày trọn vẹn nềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Mối quan hệ hợp tác vô cùng thuận lợi mang đến cho hai bên hiệu quả cao. Tài vận: Cầu tài đắc tài, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Vận đào hoa rực rỡ có lợi cho các bạn đơn thân. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Mọi việc đều thuận lợi, như ý. Tài vận: Có cơ hội đón thần Tài đến nhà. Tình cảm: Những bạn đơn thân sẽ có cơ hội gặp được cơ duyên tốt, những ai đang yêu hoặc đã có gia đình tình cảm mặn nồng, hạnh phúc. Hướng vương tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Cần chú ý quan sát, tập trung tâm sức cho công việc. Tài vận: Chi tiêu quá nhiều trong khi thu nhập có hạn. Tình cảm: Cần giữ khoảng cách đúng mực với bạn khác giới khác để tránh dính vào thị phi tình ái không đáng có. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Video: 4 con giáp giàu "ú ụ" trước tuổi 30, không ai "bì" được. Nguồn: Youtube/Vận mệnh tài lộc.

