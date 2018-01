Dự báo cát vận, hung vận tuổi Mùi 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Mùi: Thái Tuế Mậu Thổ là Kiếp Tài hung tinh của tuổi Mùi, nhưng lại là Thổ Tinh, tương hình với tuổi Mùi sẽ khiếp ngũ hành bản mệnh càng vượng. Đối với ngũ hành bản mệnh hơi yếu điều này có thể giúp thúc vượng giúp tuổi Mùi tăng thêm sức mạnh bản thân, dễ có được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè giúp đỡ, muốn thành công cần phải chủ động. Tổng thể hung vận 2018 của tuổi Mùi: Hung thần Kiếp Tài khiến vận trình của tuổi Mùi năm 2018 gặp nhiều biến động. Tài vận dễ đối mặt với nguy cơ phá tài, sự nghiệp nhiều tranh chấp, bất đồng, bất lợi. Đồng thời, tuổi Mùi và Thái Tuế tương hình, thông thường dễ phạm hình, có thể sẽ gặp phải các loại tai họa, thậm chí kiện tụng. Sức khỏe nên thận trọng, cần phải đề phòng họa huyết quang.Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Mùi. Tháng Giêng (Giáp Dần): Dần Mộc và Mùi Thổ ám hợp, nhân duyên rất vượng, dễ có cơ hội được cấp trên tương trợ, ưu ái, chỉ cần chăm chỉ nghiêm túc sự nghiệp có được thành tựu đáng kể. Trong tháng này cần thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác, trước khi ký kết văn bản giấy tờ hoặc hợp đồng cần phải đọc kỹ rồi mới ký. Trong tháng cũng có nhiều biến động, chú ý lời ăn tiếng nói để tránh khẩu thiệt thị phi. Sức khỏe không có bệnh gì nặng nhưng ốm vặt dai dẳng làm ảnh hưởng đến công việc của bạn, cần đi thăm khám kịp thời. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu trắng, màu nâu. Tháng hai (Đinh Mão): Gặp tháng bán tam hợp, sự nghiệp của tuổi Mùi khởi sắc, cố gắng nỗ lực sẽ có được thành công. Nhưng công việc đòi hỏi phải có chuyên môn, nghiệp vụ cao, cần phải tập trung cao độ, nghiêm túc làm việc. Trong tháng này không thích hợp việc mở rộng hoặc khai thác sang lĩnh vực mới, vì thế chỉ nên duy trì và phát triển các hạng mục đang làm. Các khoản thu nhập thêm trong tháng tương đối lý tưởng. Vận tình cảm của các bạn đơn thân rất vượng, có nhiều cơ hội để tìm người như ý. Sức khỏe cần chú ý vẫn đề ăn uống, cố gắng ăn uống thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu trắng. Tháng ba (Bính Thìn): Vận sự nghiệp của tháng này nửa hung nửa cát, tuy hiệu quả công việc tương đối cao, được cấp trên ưu ái nhưng tiểu nhân ghen ghét đố kỵ cũng nhiều nên luôn tìm cách hãm hại, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Vì thế, tuổi Mùi cần hết sức thận trọng trong các mối quan hệ với đồng nghiệp tránh bất cẩn khiến lời nói hoặc hành động của mình đắc tội với ai đó. Tài tinh nhập kho, thu nhập tương đối lý tưởng, không có lợi cho hợp tác vì thế nên thận trọng. Tháng này cần chú ý sức khỏe đường hô hấp, nên tăng cường vận động, ngủ sớm dậy sớm để tăng cường sức đề kháng. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu đỏ rượu vang. Tháng 4 (Đinh Tỵ): Vận thế tương đối lý tưởng, sự nghiệp đại khởi sắc, nhưng vẫn còn tồn tại khó khăn và bất ổn, vì thế làm việc gì cũng cần phải cố gắng hết sức, đặc biệt hết sức thận trọng trong mọi quyết định về tiền bạc. Tháng này cũng không thích hợp mở rộng thêm ngành nghề mới. Nếu có thời gian nên tranh thủ đi xa du lịch sẽ có lợi cho công việc của tuổi Mùi. Tài tinh chiếu rọi, có lợi cho cầu tài, đàm phán thương mại và hợp tác. Tình cảm cần tôn trọng lẫn nhau đừng độc đoán áp đặt mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, Chính Bắc. Màu sắc may măn: Màu đỏ nhung, màu cà phê. Tháng 5 ( Mậu Ngọ): Sự nghiệp vô cùng khởi sắc, công việc cầu được ước thấy, làm gì thắng đấy. Các nguồn thu nhập chính ổn định, các khoản thu nhập thêm không thuận, không nên đầu tư vào cổ phiếu, vàng bạc. Tình cảm có lợi cho các bạn đơn thân, có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, tuy nhiên vận đào hoa này lại gây bất lợi cho các bạn đã có gia đình, cần thận trọng kéo dính đào hoa xấu đeo bám làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sức khỏe chú ý đề phòng bệnh tỳ vị hoặc gan, nếu có dấu hiệu bất thường cần đi khám chuyên khoa ngay. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc, Chính Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng non, màu nâu. Tháng 6 ( Kỷ Mùi): Có được sự trợ giúp của các đại quý nhân, mọi khó khăn trong công việc nhanh chóng được giải quyết, kế hoạch công việc mới đều thuận lợi tiến triển., tuy nhiên cần thận trọng với kẻ tiểu nhân, gặp đối thủ phải chủ động, làm việc gì cũng cần khiêm tốn, hòa nhã, duy trì tốt các mối quan hệ đồng nghiệp. Tháng này danh lợi song toàn, không chỉ công việc có được nhiều thành công mà thu nhập cũng theo đó tăng lên. Sức khỏe nên cẩn thận đường tiêu hóa, không nên ăn đồ để qua đêm, không nên ăn đồ lạnh. Tình cảm cũng không tốt, cần phải kiềm chế cảm xúc, dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng nghệ, màu xanh lam. Tháng 7 ( Canh Thân): Sự nghiệp không thuận, thường xuyên bận rộn, vất vả nhưng thành quả lại không như mong đợi. Trước khi làm việc gì nên phân tích kỹ, nghiên cứu kỹ rồi mới bắt tay vào làm. Tài vận bình thường, chỉ cần không có khoản chi tiêu lớn đột biến là có thể giúp bạn tích lũy. Trong tháng này tuổi Mùi cũng cần thận trọng trong các mối quan hệ, chú ý lời ăn tiếng nói. Tình cảm chú ý giữ khoảng cách với người khác giới để tránh dính vào đào hoa xấu làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bản thân. Sức khỏe không nên uống rượu hút thuốc, ngoài ra cần phải chú ý vệ sinh ăn uống. Hướng cát tường: Đông Bắc, Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu vàng kim. Tháng 8 (Tân Dậu): Sự nghiệp tương đối ổn định, có được sự trợ giúp của các quý nhân, những ai đang xin việc sẽ gặp lợi, những người làm công ăn lương gặp khó khăn, trở ngại sẽ có người giúp đỡ, nhớ phải luôn khiêm tốn. Tài vận chi tiêu tương đối nhiều. Tình cảm dễ quay lại với người cũ, những ai đã kết hôn tình cảm vợ chồng mặn nồng, thắm thiết. Sức khỏe cần phải chú ý an toàn khi đi xa, đặc biệt là khi lái xe. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu trắng gạo. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Gặp tháng tương hình, mối quan hệ của tuổi Mùi và đồng nghiệp thường không tốt, đừng kiêu ngạo, cần phải khiêm tốn, đối xử chân thành với người khác mới có thể xây dựng được các mối quan hệ tốt, có lợi cho sự phát triển của mình. Tài vận cần thận trọng khi cho người khác vay tiền. Tình cảm vợ chồng cần phải bao dung, vị tha hơn. Sức khỏe chú ý bệnh ngoài ra, bệnh đường ruột, hàng ngày nên hạn chế đồ dầu mỡ, thực phẩm giàu đạm. Hướng cát tường: Hướng Tây Bắc, Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu xanh lam.

Tháng 10 (Quý Hợi): Hợi Mùi tương hợp, vận thế khởi sắc trở lại. Công việc gặp khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ, có cơ hội thăng tiến, tăng lương, đầu tư tài chính thuận lợi. Vận tình cảm khởi sắc, tình cảm ổn định, những ai chưa có người yêu có nhiều cơ hội tốt. Sức khỏe cần chú ý đến vấn đề vệ sinh để tránh ngộ độc thực phẩm. Hướng cát tường: Hướng Đông Bắc. Màu may mắn: Màu trà xanh, màu đen. Tháng 11 (Giáp Tý): Gặp tháng tương hình vận thế lại đầy trở ngại, bế tắc, công việc khó thuận theo ý muốn, cho nên tuổi Mùi cần hết sức chú ý đến lời nói và hành động của mình, nên tập trung nghiêm túc vào công việc. Tài vận không tốt, đầu tư nên thận trọng. Tình cảm vợ chồng dễ bất hòa, cãi vã. Sức khỏe chú ý các bệnh đường ruột. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu hồng. Tháng 12 (Ất Sửu): Tháng cuối cùng của năm vẫn là tháng tương hình nên vận thế nhiều biến động. Cần phải bình tĩnh mới có hướng giải quyết mọi việc, nôn nóng chỉ là sự việc thêm khó khăn hơn. Sự nghiệp bắt đầu có được những thành công bước đầu tư những sự cố gắng trước đó, tuy nhiên mối quan hệ với đồng nghiệp thường không thuận nên cần phải tìm cách khắc phục. Tài vận có niềm vui nhỏ đầy bất ngờ về thu nhập thêm, tuy nhiên không có lợi cho đầu tư cần phải thận trọng. Tình cảm thường xuyên cãi vã, giận hơn. Sức khỏe nên đảm bảo ngủ đủ giấc, thay đổi thói quan ăn vặt có hại cho sức khỏe. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, hướng Chính Bắc. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu trắng. Video: Vận hạn tháng 1 năm 2018 của 12 con giáp (nguồn: Youtube/Lịch ngày tốt).

