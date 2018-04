Độc đáo phong tục đi trên than nóng cầu may ở Trung Quốc

Không phải ai cũng có can đảm đi trên than nóng. Trên thực tế, đây là phong tục truyền thống cổ xưa ở Trung Quốc. Theo quan niệm của người Trung Quốc thời xưa, khi người vợ mang thai, chồng sẽ cõng hoặc bế vợ trong khi đi chân trần trên than hồng. Người chồng làm như vậy vì tin rằng, nó sẽ giúp người vợ sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Thêm nữa, người vợ sẽ bớt đau đớn hơn khi chuyển dạ. Ngoài ra, nam giới Trung Quốc thời xưa cũng đi trên than hồng để được các vị thần ban cho may mắn. Người ta tin rằng, khi một người đàn ông đi chân trần trên than nóng thì sẽ được thần linh bảo vệ khỏi các thế lực hắc ám, điều xui xẻo. Họ cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi trên than hồng. Thậm chí, người xưa còn quan niệm việc đi chân trần trên than nóng không chỉ đem đến những điều tốt đẹp cho người thực hiện nó mà còn ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Mời quý độc giả xem video: Kỳ bí tục cúng thần làng của người Chăm (nguồn: VTC)

Không phải ai cũng có can đảm đi trên than nóng. Trên thực tế, đây là phong tục truyền thống cổ xưa ở Trung Quốc. Theo quan niệm của người Trung Quốc thời xưa, khi người vợ mang thai, chồng sẽ cõng hoặc bế vợ trong khi đi chân trần trên than hồng. Người chồng làm như vậy vì tin rằng, nó sẽ giúp người vợ sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Thêm nữa, người vợ sẽ bớt đau đớn hơn khi chuyển dạ. Ngoài ra, nam giới Trung Quốc thời xưa cũng đi trên than hồng để được các vị thần ban cho may mắn. Người ta tin rằng, khi một người đàn ông đi chân trần trên than nóng thì sẽ được thần linh bảo vệ khỏi các thế lực hắc ám, điều xui xẻo. Họ cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi trên than hồng. Thậm chí, người xưa còn quan niệm việc đi chân trần trên than nóng không chỉ đem đến những điều tốt đẹp cho người thực hiện nó mà còn ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Mời quý độc giả xem video: Kỳ bí tục cúng thần làng của người Chăm (nguồn: VTC)