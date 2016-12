Điểm danh 3 con giáp siêu may mắn năm 2017

Trong năm 2017, những con giáp có tên trong danh sách này sẽ vô cùng may mắn, giàu sang vô cùng.

1. Tuổi Sửu

Năm 2017 Đinh Dậu đối với những người cầm tinh con giáp này là một năm khá may mắn thành công nếu bạn cố gắng làm việc.

Vận trình người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, mọi việc hành thông. Vận trình người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, mọi việc hành thông. Đặc biệt, sự nghiệp được ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên thăng hoa. Công việc thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ nên tài vận có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn lại có quý nhân trợ giúp.



2. Tuổi Hợi

Trong tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống xô bồ, bon chen. Đó là lý do họ luôn cảm thấy an yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp.

Thời gian tới, người tuổi Hợi nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Từ cuối năm 2016 trở đi cho tới hết năm Đinh Dậu 2017, tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông.

Đặc biệt, năm tới sao Hồng loan chiếu mệnh tuổi này nên người cầm tinh tuổi Hợi sẽ có niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm.

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nửa đầu năm 2017 sẽ được hưởng phúc từ những người xung quanh. Tuổi Dậu sẽ nhận được giúp đỡ nhiều, thậm chí còn giúp bạn thoát khỏi được việc kiện tụng đấu tố lẫn nhau. Cuối năm Đinh Dậu, tuy là năm bản mệnh nhưng các các nhân tuổi Dậu sẽ có niềm vui được gặp lại người thân hoặc bạn bè đang ở phương xa.

