Để thứ này trong nhà, người tuổi Tý nằm không cũng thừa tiền

Người tuổi Tý trong năm 2017 bước vào cung mệnh nhiều hung tinh, vận trình trì trệ gặp nhiều khắc chế. Bạn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của riêng mình để vượt qua. Thì năm 2018, nhờ có quý nhân phù trợ cộng thêm lối suy nghĩ cẩn trọng nên vận thế có nhiều khả quan. Bạn chỉ cần lưu ý mặt sức khỏe và sự nghiệp. 3 hung tinh “Phi Liêm”, “Tang Môn”, “Đại Sát” đi vào cung mệnh. Người tuổi Tý nên chú ý đằng sau một sự nghiệp lớn bao giờ cũng cần quá trình rèn luyện. Nếu bạn có thể dùng thái độ khoan dung, bình tĩnh đối đãi mọi việc thì chuyện vượt qua khó khăn rất đơn giản.

Tuổi Tý khi muốn chọn tranh phong thủy để mang lại may mắn, thì nên chọn một trong các loại tranh sau:

Cách chọn tranh gốm sứ cho người tuổi Tý

– Tranh rồng: con rồng là biểu tượng cho sức mạnh, may mắn. Nên chọn tranh rồng có khí thế như bay, hướng rồng cuộn như chầu vào cung để thu hút may mắn và tài lộc. Treo tranh rồng cũng mang lại hạnh phúc, may mắn cũng như sức khỏe cho người tuổi Tý.

– Tranh phong cảnh: Tranh sơn thủy hoảnh tráng như tranh núi sông hồ, sơn thủy hữu tình. Tranh sơn thủy là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố Thủy và Thổ. Sự hài hòa này ngoài việc trang trí cho ngôi nhà còn đem lại thuận lợi cho chủ nhân.

Đối với người tuổi Tý, việc treo tranh hợp tuổi sẽ mang lại cho chủ nhân tiền tài khai vận, hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, hình ảnh con rồng thiêng liêng sẽ khiến gia chủ tránh được thị phi, tàng phong tụ khí. Nếu trong gia đình có người làm quan, treo tranh rồng hoặc sơn thủy sẽ rất lợi cho đường danh vọng, bước bước cao thăng.

Ngoài ra, con giáp này cần hết sức chú ý đến mạng ngũ hành của mình để chọn màu tranh và hình ảnh tranh cụ thể.

Cách treo tranh:

Vị trí treo tốt nhất là ở phòng khách, cụ thể là tường bên trái phòng khách (kể từ trong nhà nhìn ra phía trước). Đối với tranh rồng, khi treo cần lưu ý:

– Đầu rồng phải hướng vào trong, không được hướng ra ngoài, đầu rồng hướng vào trong tượng trưng chi sự sùng bái, tôn kính. Đầu rồng hướng ra ngoài thể hiện rằng chủ nhà rất vất vả và phải đi bôn ba nhiều.

– Rồng không được đặt cạnh hổ.

Vị trí nên treo tranh

Vị trí tốt nhất treo ở phòng khách, tường bên trái phòng khách (kể từ trong nhà nhìn ra phía trước).